Bộ Y tế đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến vaccine Vero Cell Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến vaccine Vero Cell. Theo đó, ngày 13-7, Bộ Y tế nhận được công văn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) về việc đề nghị ký cam kết miễn trừ trách nhiệm nhà sản xuất Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd (Trung Quốc) sản xuất vaccine ngừa COVID-19 Vero Cell. Tiếp đến ngày 26-7, văn phòng đại diện China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation tại Hà Nội gửi công văn cho Bộ Y tế về việc ký kết cam kết miễn trừ trách nhiệm đối với nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 (Vero Cell) Inactivated. Để làm rõ những vấn đề liên quan trên, Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM cho biết ý kiến của TP về việc giới thiệu Công ty Sapharco và văn phòng đại diện China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation tại Hà Nội được thực hiện việc đàm phán, mua vaccine ngừa COVID-19 Vero Cell và đề nghị Bộ Y tế ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất vaccine. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM cam kết thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, phân bổ, sử dụng vaccine để tiêm miễn phí cho người dân theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn tiêm chủng. HÀ PHƯỢNG