Chiều 21-7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ cho biết, TP phối hợp với Quân Khu 9 phun hóa chất khử trùng tại một số địa điểm trên địa bàn TP để phòng, chống dịch COVID-19.



Phun hóa chất khử trùng khu vực chợ Trà An, quận Bình Thủy. Ảnh: Hữu Lễ

Theo đó, Quân Khu 9 sử dụng lực lượng Hóa học với hai xe đặc chủng phun hóa chất khử trùng trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng từ 15 giờ ngày 21-7.

Cụ thể, địa bàn quận Ninh Kiều được phun hóa chất tại hàng chục tuyến đường thuộc phường An Nghiệp An Hòa, Thới Bình, Xuân Khánh, An Phú, Cái Khế, An Cư, Hưng Lợi, Tân An, An Bình, An Khánh.

Địa bàn quận Bình Thủy có một số tuyến thuộc phường Trà An, Bình Thủy. Quận Cái Răng có đường Trần Văn Trà, Lý Thái Tổ (khu vực 8,9).



Nhiều tuyến đường được phun hóa chất khử trùng ở Cần Thơ. Ảnh: Hữu Lễ



Phun hóa chất khử trùng ở quận Ninh Kiều chiều 21-7. Ảnh: Hữu Lễ.