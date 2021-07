Các địa điểm nguy cơ COVID-19 ở Cần Thơ Ban chỉ đạo thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 10-7 đến ngày 20-7-2021, khẩn trương đến Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế. Cụ thể những địa điểm nguy cơ COVID-19 như sau: 1.Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều - Phường An Hòa: Số 66/55, đường Nguyễn Văn Cừ; Số 1/24/B, đường Mậu Thân; Số 2/117A, đường Mậu Thân. - Phường An Khánh: Số 179, đường Nguyễn Văn Linh; Số 91A, Khu vực 2. - Phường An Bình: Số A602, Khu Tái định cư 923, Khu vực 7. - Phường Cái Khế: Hẻm 21, đường Lê Lợi. - Phường Thới Bình: 43/18/30, đường Phạm Ngũ Lão. - Phường Tân An: Số 44/16, đường Hai Bà Trưng; Số 66, đường Đồng Khởi. 2. Các địa điểm thuộc quận Cái Răng - Phường Phú Thứ: Số D5-3, đường số 2, Khu vực Thạnh Lợi. -Phường Hưng Phú: Số 720, Tổ 4, Khu vực 1; Số 705C, Tổ 4, Khu vực 1, 3. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy -Phường Trà Nóc: Số 45/1A, Khu vực 2. -Phường Thới An Đông: Số T2, KV Thới Thuận. -Phường Trà An: Số 18/20/16C, Tổ 7, KV 3, đường Hồ Trung Thành. -Phường Long Tuyền: Số 67/BT, Tổ 5, KV Bình Phó A. -Phường Long Hòa: Số 260/4, KV Bình Yên A.