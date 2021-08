Tối 11-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm anh VLQ. (44 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) dương tính với SARS-CoV-2.



Chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở đầu tỉnh Nghệ An.

Anh Q. là F1 của bệnh nhân NXĐ. (trú huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) đi từ miền Nam về quê, đã được cách ly tập trung tại Trạm Y tế phường Quỳnh Thiện.

Được biết, ngày 4-8, anh Q. điều khiển xe hơi 7 chỗ vào Đồng Nai. Anh đi một mình, ăn, nghỉ trên xe riêng. Ngày 7-8, khi vào đến đầu cầu Đồng Nai, anh Q. dừng xe đón anh Đ. cùng anh TVCh. (làm công nhân ở quận Bình Tân, TP.HCM) và cháu TNBA. (4 tuổi, con trai anh Ch.) về quê nhà Nghệ An.

Ngày 9-8, khi trở về nhà, anh Q. có tiếp xúc với vợ con, anh có đưa xe đi rửa, đi ăn sáng, cắt tóc…

Sau đó, anh đến Trạm Y tế phường Quỳnh Thiện khai báo y tế, được cách ly và lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Đối với anh Đ. đi về trên xe của anh Q. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 10-8 và đang được điều trị COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong 12 giờ qua (từ 6 giờ sáng đến 18 giờ tối 11-8), Nghệ An ghi nhận 14 ca dương tính mới với COVID-19. Cả 14 người trên đi từ các tỉnh Bình Phước, TP.HCM, Bình Dương về quê nhà Nghệ An và đã được cách ly.

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 442 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 19 địa phương.

Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận: 170 ca trong đó: 61 ca về từ TP.HCM; 90 ca về từ Bình Dương; 05 ca về từ Đồng Nai; 03 ca về từ Bình Phước, 02 ca về từ Long An, 09 lái xe đường dài đi ngang qua (Cần Thơ: 02, TP.HCM: 01, Kon Tum: 01, Bình Định: 01, Đà Nẵng: 01, Quãng Ngãi: 02, Thừa Thiên Huế: 01).