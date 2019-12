Đề xuất phạt tiền cha dượng đánh con riêng của vợ

Cộng đồng mạng còn kêu gọi mọi người chia sẻ, giúp đỡ em N. đòi lại sự công bằng và quyền trẻ em. Đồng thời, họ mong các cấp chính quyền địa phương, hội phụ nữ, hội bảo vệ trẻ em vào cuộc giúp đỡ em N.

Cộng đồng mạng còn đăng tải hình ảnh hai khuỷu tay em N. có nhiều vết bầm tím do bị đánh, cạnh đó là hình chụp… cái búa và lưỡi cưa.



Hai khuỷu tay em N. có nhiều vết bầm tím được cho là do cha dượng dánh. Ảnh: CĐM

Trao đổi với PLO sáng 12-12, bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12 cho biết em N. đúng là đang học ở trường THCS trên địa bàn phường.



“Em N. sống chung với cha dượng từ nhỏ. Hiện em, mẹ và cha dượng tạm trú ở khu phố 5 của phường. Mẹ em ở nhà trông con nhỏ, cha dượng làm ở bến xe” – bà Vân nói.

Theo bà Vân, sau khi thông tin liên quan em N. và cha dượng đăng tải trên cộng đồng mạng, UBND và Công an phường Trung Mỹ Tây mời cả hai lên làm việc. Bước đầu ghi nhận ngày 29-11, cha dượng nhậu xỉn về gây gỗ và đánh mẹ N. Thương mẹ, N. đứng ra bệnh vực và xô xát với cha dượng. N. bị cha dượng dùng cây lau nhà bằng nhôm đánh vào tay, chân.

“Đây chỉ là vụ xô xát giữa em N. và cha dượng. Em N. không phải bị cha dượng hành hạ, đánh đập dã man như thông tin đăng tải trên cộng đồng mạng” – bà Vân nói.

Bà Vân còn cho biết sau khi bị cha dượng đánh, do quá sợ nên em N. tạm thời qua nhà cô giáo dạy trong trường ở tạm. Hiện em N. đã về lại nhà mẹ ruột và cha dượng.

“Công an phường Trung Mỹ Tây đã lập biên bản hành vi sai phạm của cha dượng em N. Công an phường cũng đang đề xuất Công an quận 12 phạt cha dượng em N. số tiền 750.000 đồng về hành vi đánh nhau. Đồng thời yêu cầu làm cam kết không tái phạm” – bà Vân nói thêm.