Tối 29-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho biết, kết quả xét nghiệm trên địa bàn Nghệ A ghi nhận 8 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2.

Trong 8 ca bệnh này có anh PVT. (39 tuổi, nghề nghiệp công nhân, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An)- là F1 của bệnh nhân LAN. (đi về cùng xe) đã được công bố trước đó.



Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Ngày 21-7, anh T. cùng với anh LAN. (37 tuổi, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An) và một số người đi ô tô cá nhân từ Tân Uyên (Bình Dương) về quê nhà Nghệ An.

Ngày 23-7, anh T. về địa phương được cách ly tại Trường mầm non xã Nam Thanh và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 23-7, 25-7 đều cho kết quả âm tính.

Anh T. được lấy mẫu lần 3 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm, sáng ngày 29-7 cho kết quả dương tính. Như vậy, trên chuyến xe ô tô bán tải từ Bình Dương về quê Nghệ An đã có 2 người dương tính với SARS-CoV-2.

Còn bệnh nhân NTHT. (29 tuổi, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)- là vợ bệnh nhân HHD. đã được công bố trước đó. Ngày 21-7 đến ngày 28-7, chị T. cùng chồng đến BV Đa khoa Minh An để khám và nhập viện tại Khoa Sản để sinh. Nay xét nghiệm, chị T. dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân NTL.(41 tuổi, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) là F1 và là vợ là bệnh nhân HTC đã được công bố trước đó. Ngày 28-7, chị L. được cách ly và lấy mẫu, ngày 29-7 cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Ngoài ba bệnh nhân trên, còn có bệnh nhân là cháu NĐP. (8 tuổi, trú xóm Đại Đồng, Quỳnh Liên, thị Hoàng Mai, Nghệ An) là F1 và là cháu của bệnh nhân H. đã được công bố trước đó.

Chị NT T. (29 tuổi, trú xóm Đại Đồng, xã Quỳnh Liên) là F1 và là con bệnh nhân H. Cháu BTL. (18 tuổi, trú xóm Đại Đồng, xã Quỳnh Liên) từng đến khoa Sản, BV Đa khoa Minh An chăm dì sinh con. Bà M. (52 tuổi, trú xã Quỳnh Lâm) là F1 của bệnh nhân HTY. đã được công bố trước đó. Chị TTN. (28 tuổi, trú xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) là F1 của hai bệnh nhân HVC. Và TTT.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 207 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 14 địa phương.