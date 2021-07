Ngày 16-7, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh do thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Theo số liệu thống kê, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn là 30.576 hộ với 110.577 nhân khẩu. Mức hỗ trợ là 15 kg gạo/người/tháng, tổng kinh phí 24,8 tỉ đồng từ ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Tỉnh giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy định trong tháng 7 này.



Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên người bán vé số phải tạm nghỉ. Ảnh: HD

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng thống nhất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp được hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh tạm ngưng bán do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ ngày 12-7. Số lượng người bán vé số bị ảnh hưởng là 8.600 người. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người, tổng kinh phí khoảng 12,9 tỉ đồng.



Công an TP Trà Vinh trao quà cho gia đình khó khăn trên địa bàn phường 5. Ảnh: HỒ GIANG

Hôm qua (15-7), Đoàn thanh niên cùng Hội Phụ nữ Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Kinh phí hỗ trợ do cán bộ, chiến sỹ Công an TP Trà Vinh trích lương đóng góp. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, ấm áp tình quân dân góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ.

Trước đó Chủ tịch tỉnh Trà Vinh cũng đã thống nhất cho Công ty Xổ số Kiến thiết Trà Vinh trích tiền hỗ trợ người bán lẻ vé số với mức 60.000 đồng/người/ngày.