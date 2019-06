3 điểm mới thí sinh thi ngành công an năm 2019 cần biết

Thông tin về kỳ thi THPT quốc gia sắp diễn ra, Bộ Công an cho biết tuyển sinh đại học ngành công an năm 2019 sẽ có ba điểm mới so với năm 2018.



Tuyển sinh ngành công an năm 2019 có nhiều điểm mới so với năm 2018. Ảnh minh họa

Thứ nhất, về phương thức tuyển sinh: Bộ Công an sẽ sử dụng kết hợp kết quả kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (chiếm tỷ lệ 75%) và kết quả học tập trong ba năm học Trung học phổ thông (chiếm tỷ lệ 25%).

Thứ hai, Bộ Công an điều chỉnh tiêu chuẩn học lực của thí sinh khi xét sơ tuyển, yêu cầu các năm học Trung học phổ thông (lớp 10, 11,12) đạt học lực trung bình trở lên, riêng các môn học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào trường CAND đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học Trung học phổ thông. Thí sinh đào tạo Bác sĩ đa khoa ngoài những điều kiện trên, học lực năm lớp 12 phải đạt loại giỏi.

Thứ ba, Bộ Công an sẽ xác định chỉ tiêu trúng tuyển cho từng tổ hợp, theo đó: đối với nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát (tổ hợp A01 chiếm 30%, tổ hợp D01 chiếm 30%, tổ hợp C03 chiếm 40% tổng chỉ tiêu được giao theo vùng tuyển sinh phía Bắc hoặc phía Nam theo đối tượng nam hoặc nữ); đối với ngành An toàn thông tin (tổ hợp A00 chiếm 50%, tổ hợp A01 chiếm 50% tổng chỉ tiêu được giao theo vùng tuyển sinh phía Bắc hoặc phía Nam).

Cùng với những điểm mới nêu trên, Bộ Công an cũng thông tin chi tiết về những đối tượng được tuyển thẳng, cộng điểm thưởng khi xét tuyển vào các trường đại học CAND năm 2019.

Theo đó, các đối tượng được tuyển thẳng gồm:

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, A01, C03, D01, B00.

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Vật lý được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, A01.

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Hóa được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, B00.

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Tin học được tuyển thẳng vào ngành An toàn thông tin (Học viện An ninh nhân dân).

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh được tuyển thẳng gửi đào tạo đại học ngành Y.

Các đối tượng được cộng điểm khi xét tuyển (ngoài điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực của Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm:

+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (môn đoạt giải có trong tổ hợp môn ĐKXT), môn Tin học đối với ngành An toàn thông tin.

+ Giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm được các trường cộng cho thí sinh trước khi xây dựng phương án điểm.