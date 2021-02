Công an vào cuộc vụ côn đồ vào trường bắt, đánh học sinh

Ngày 24-2, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) tỉnh Đồng Tháp có báo cáo vụ côn đồ xông vào trường bắt và đánh học sinh trường THPT Đốc Binh Kiều và trường THPT Tháp Mười, huyện Tháp Mười.

Sự việc xảy ra vào ngày 22-2. Cụ thể, căn cứ vào báo cáo của hai trường cho thấy khoảng 17 giờ 10 phút ngày 22-2, vào giờ tan học, có một nhóm 8-10 người lạ xông vào rượt đánh, bắt em NHB (học sinh lớp 12CB5) và ĐMT (học sinh lớp 12CB5 trường THPT Đốc Binh Kiều) lên xe. Khi đó ngoài cổng có em LHP (học sinh lớp 12CB4) cũng bị bắt lên xe nhưng đi được vài chục mét thì bỏ lại không chở đi nữa.

Khi xảy ra sự việc, bảo vệ và giáo viên can ngăn nhưng không được do đối tượng bên ngoài hung hăng, có hung khí. Nhà trường có gọi báo công an xã, công an xã có đến nhưng nhóm người đó và các em học sinh đã bị bắt đi theo rời khỏi trường. Hiện Công an đã lấy lời khai giáo viên và phối hợp cơ quan chức năng để xử lý. Nhà trường đã trích xuất đoạn clip từ camera gửi công an xã, huyện nhằm hỗ trợ công tác điều tra, xử lý.



Trường THPT Đốc Binh Kiều. Ảnh: HD

Khoảng 18 giờ 00, gia đình em B. nhận được thông tin là 2 em này đã về đến nhà của em T. Gia đình đã chở các em đến công an xã và công an huyện để lấy lời khai. Hai em học sinh được gia đình đưa đi khám bệnh, em B. bị chẩn đoán đau đầu, gãy sống mũi, trật khớp ngón tay trỏ, do còn nhức đầu nên đã nhập viện theo dõi. Em T. bị đa chấn thương, không nguy hiểm.

Thông tin với báo chí, em T. cho biết em và B. bị đưa đến đường vắng rồi bị những người xăm trổ trên dùng dao, kéo đe dọa rồi dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh. Không những vậy em còn bị trấn nước.

Trong diễn biến khác cùng thời điểm trên, em LVK (học sinh lớp 10CB9, hệ GDTX trường THPT Tháp Mười) vừa ra khỏi cổng trường một đoạn thì có năm người tiến lại hỏi có phải em ở Đốc Binh Kiều lên không. Em K. trả lời là phải liên bị những người này khống chế, dùng xe của em K. chở đến khu vực gần cầu Huyện ủy thuộc Khóm 2, thị trấn Mỹ An và hành hung, đánh vào đầu và mặt bằng nón bảo hiểm. Thậm chí những người này còn sử dụng hung khí sắc nhọn (chưa rõ loại hung khí) đâm vào vùng bụng phía bên trái của em K.. Sau khi gây án những người này bỏ đi.

Em K. chạy về Trạm Y tế xã Đốc Binh Kiều băng bó và có trình báo sự việc với công an xã. Hiện tại em K. đang nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười với thương tích tại vùng môi và vùng bụng (khâu 3 mũi tại vùng bụng).

Theo báo cáo, nguyên nhân vụ việc ban đầu xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa học sinh và nhóm người hành hung bên ngoài xã hội.

Hiện cơ quan Công an huyện Tháp Mười đang thụ lý điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo hiệu trưởng hai trường ổn định tư tưởng của học sinh, giáo viên, tiếp tục tổ chức các hoạt động dạy học bình thường; Tổ chức thăm hỏi các học sinh bị hành hung, động viên các em an tâm điều trị để nhanh chóng bình phục, trở lại trường học tập.

Bên cạnh đó tiếp tục giáo dục học sinh về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử xã hội để tránh các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra và phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Tháp Mười làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng ban hành văn bản rút kinh nghiệm chung cho tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh chấn chỉnh công tác bảo vệ, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học để khắc phục tình trạng người bên ngoài xâm phạm khu vực trường học; thực hiện các biện pháp giải quyết vụ việc đột xuất và việc cung cấp thông tin có liên quan đến vụ việc cho các cơ quan chức năng.