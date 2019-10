Học sinh trường Marie Curie bị chém vì mâu thuẫn trên mạng

Sáng 30-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do sự việc xảy ra ở khu vực ngoài nhà trường nên hiện công an địa phương đang xác minh vụ việc. Công an đang tiến hành lấy lời khai đối với các em học sinh dưới sự chứng kiến của phụ huynh.



Trường THPT Marie Curie. Ảnh: Website trường

Theo ông Khoa, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn trên mạng xã hội của một nhóm học sinh.

Tối ngày 21-10, các em hẹn gặp nhau ngoài khuôn viên trường học để giải quyết mâu thuẫn. Buổi "gặp mặt" còn có sự tham gia của học sinh các trường THPT khác. Kết quả, hai học sinh trường Marie Curie (lớp 11 và lớp 12) bị chém ở tay và mặt. Sau khi vào bệnh viện băng bó, do tình trạng không quá nghiêm trọng nên hiện nay các em đã đi học bình thường.

Ông Khoa cũng cho hay, nhà trường đang chờ kết quả xác minh của cơ quan công an, sau đó sẽ họp hội đồng kỷ luật và xử lý những học sinh có liên quan.

Theo ông Khoa, cả 2 em bị chém trong khi tham gia vụ ẩu đả là học sinh khá, trước đây chưa từng vi phạm. Đây là lần đầu tiên trường xảy ra sự việc nghiêm trọng trên, nó cho thấy sự bồng bột, nông nổi của giới trẻ hiện nay.

“Sau sự việc này, tôi sẽ có buổi trò chuyện riêng với mỗi em và gia đình để có hướng giáo dục. Với những gì đã xảy ra, các em sẽ bị kỷ luật. Nhưng mức độ kỷ luật sẽ theo quy định của Bộ GD&ĐT và thái độ sửa sai, ăn năn của các em trong thời gian tới”, ông Khoa nói.

Ông Khoa cho biết thêm, tại buổi chào cờ thứ 2 vừa rồi, nhà trường cũng thông tin về vụ ẩu đả trên. Qua đó, giáo dục nhắc nhở các em về vấn đề ứng xử trên mạng cũng như cư xử bạn bè. Nhà trường cũng mời công an TP.HCM và một giảng viên khoa tâm lý ở trường Đại học Sư phạm TP.HCM về trò chuyện về việc ứng xử trên mạng xã hội.

Hiện sự việc đã được nhà trường báo cáo lên Sở GD&ĐT TP.HCM

Nguồn tin của PLO cũng xác nhận vụ việc trên. Hiện tại công an quận 3 đang tiếp nhận điều tra xử lý vụ việc. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác nhận là do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Và sự việc có liên quan đến học sinh trường THPT Marie Curie.