Khai mạc trại hè ngôn ngữ và kỹ năng công dân toàn cầu

Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra tại Hanoi Paragon Hill Resort (Thôn Muồng Cháu, Xã Vân Hoà, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Với 50% điều phối viên là người ngoại quốc, các em thiếu nhi tham gia trại hè "We are the World" sẽ được tự do học tập, vận động và vui chơi trong môi trường sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếp cận với văn hóa các nước thông qua những hoạt động mang yếu tố văn hóa quốc tế.

Các học viên sẽ được trang bị những kỹ năng tự chủ, sinh tồn và kỹ năng để trở thành công dân toàn cầu.



Các học viên tại lễ xuất quân.

Trong 7 ngày tham gia trại hè (từ 13-7 đến 19-7), các học viên còn được tiếp cận với khoa học công nghệ trong đời sống. Một trong những hoạt động thú vị nhất là thử nghiệm lập trình Uno để tự tạo các sản phẩm công nghệ như đèn led trái tim, xe điều khiển từ xa…

Đối tượng tham gia chương trình gồm các em thiếu nhi trong độ tuổi từ 8-12, là con em hoặc người thân của khách hàng thân thiết, nhiều năm gắn bó với dịch vụ Viettel.

Trước đó, Chương trình chăm sóc khách hàng Trại hè được khởi xướng từ năm 2014, với phiên bản Học kỳ trong quân đội “Em là chiến sỹ” duy trì trong 3 năm, gần đây nhất là chương trình Live in Farm - Học kỳ nông trại năm 2018