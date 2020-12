Khởi nghiệp từ vỏ sầu riêng, hạt bơ, bưởi non…

Ngày 21 và 22-12, tại Hà Nội, 72 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trên cả nước chính thức tranh tài tại chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020) do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Năm nay, cuộc thi không chỉ thu hút rất đông thí sinh tham gia, nhiều dự án của các em còn gây bất ngờ cho ban tổ chức về sự sáng tạo, tính ứng dụng và thiết thực với đời sống.

Vỏ sầu riêng, hạt bơ… cũng thành khởi nghiệp

“Snack vỏ sầu riêng” là tên một dự án khá thú vị được thực hiện bởi nhóm bạn trẻ đang công tác tại Viện Kỹ thuật công nghệ cao NTT (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TP.HCM).

Tác giả nhóm dự án này là bốn thành viên gồm Nguyễn Ngọc Quý, Phạm Trí Nhựt, Trần Thị Yến Nhi, Đào Tấn Phát và cố vấn kỹ thuật - ThS Nguyễn Hồng Khôi Nguyên.

Theo thông tin chia sẻ từ Trần Thị Yến Nhi, khi đến xưởng làm sầu riêng ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang), em thấy hàng ngàn tấn vỏ sầu riêng bị bỏ đi. Thấy lãng phí, Yến Nhi nảy sinh ý tưởng ứng dụng vỏ sầu riêng vào thực phẩm, vừa tận dụng được nguồn vỏ, vừa tạo thu nhập thêm cho nông dân.

Tuy nhiên, ban đầu nhóm lên ý tưởng làm mứt sầu riêng nhưng không khả quan vì khi ăn bị dính răng. Sau đó, nhóm tìm cách để xử lý bằng enzyme làm cho nó giòn và có vị, đồng thời giữ được giá trị dinh dưỡng của vỏ sầu riêng

Tương tự, nhóm sinh viên của Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã thực hiện thành công dự án “Nghiên cứu sản xuất viên nang giảm cân, hạ mỡ từ quả bưởi non ”.

Theo ý tưởng của nhóm, mỗi năm để nâng cao năng suất cho cây bưởi, nông dân phải tỉa bỏ đi những quả bưởi non, dẫn tới lãng phí hơn 70.000 tấn bưởi non.

Trong khi đó, bưởi non từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị các bệnh liên quan đến chuyển hóa như rối loạn mỡ máu, đái tháo đường. Nhưng ở Việt Nam vẫn chưa thấy dạng bào chế dược nào từ nguyên liệu này để hỗ trợ giảm cân cho những người béo phì.



Nhóm sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM thực hiện dự án “Nghiên cứu sản xuất viên nang giảm cân, hạ mỡ từ quả bưởi non”. Ảnh: BTC

Do đó, nhóm đã cho ra đời sản phẩm viên nang bưởi non PomePose 500 mg với thành phần là pectin và bioflavonoid hỗ trợ giảm cân, hạ mỡ. Bởi trong bưởi non hàm lượng pectin và bioflavonoid dồi dào hơn bưởi già.

Tận dụng những hạt của quả bơ bị người dân bỏ đi, nhóm học sinh của Trường Tiểu học - THCS - THPT Hoàng Việt (Đắk Lắk) đã tạo ra những ống hút an toàn, thân thiện với môi trường, thay thế cho ống hút nhựa hiện nay.

Theo nhóm, ống hút từ hạt bơ sử dụng 100% nguyên liệu tự nhiên, trong đó hạt bơ là thành phần chính. Sản phẩm có màu sắc, thiết kế đẹp mắt vì được kết hợp màu các loại từ thực vật như rau xanh, nghệ, lá cẩm…

Đặc biệt, ống hút có thể ăn được. Khi sử dụng với đồ uống trong 2-3 giờ, nó vẫn giữ được độ bền và sẽ tự phân hủy hoàn toàn sau 2-3 tháng trong môi trường tự nhiên sau khi dùng.

Được biết, nhóm đã tự sản xuất và đưa vào sử dụng thử nghiệm tại căn-tin trường và Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Kotam.

Đừng sợ thất bại khi khởi nghiệp Tôi luôn khuyến khích sinh viên hãy khởi nghiệp, đừng sợ thất bại, hãy xuất phát từ thực tiễn xung quanh, cùng với kiến thức kết hợp công nghệ mà các bạn học được sẽ tạo ra những sản phẩm giải quyết các vấn đề thực tế. Có thực tế mới có nhu cầu, mới có thị trường để bán được và sẽ thành công. TS Võ Thanh Hằng

Máy lọc không khí “xịn” giá rẻ

Đánh giá chung về các dự án năm nay, bà Lê Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), cho biết các dự án tham gia khởi nghiệp đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Các dự án đều hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội góp phần tạo sự đột phá, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều dự án đã ứng dụng những công nghệ hiện đại để giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống.

Cụ thể, để hỗ trợ người chăn nuôi, nhóm sinh viên của Trường ĐH FPT Cần Thơ đã nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán bệnh trên gia cầm.

Với dự án này, người dùng có thể dễ dàng tải ứng dụng trên nền tảng Android, iOS hay mã QR để kết nối giữa người chăn nuôi với chuyên gia, bác sĩ thú y. Nhờ những dữ liệu được kết nối sẽ chẩn đoán trên bốn loại bệnh chính xác đến 90%.

Hay như nhóm sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã lên ý tưởng chế tạo máy lọc không khí Air Mask theo công nghệ mới.

Trần Phi Long, sinh viên ngành công nghệ ô tô, cho biết thiết bị được ứng dụng xúc tác quang TiO 2 . Không khí bẩn, có mùi sẽ được thu vào nhờ quạt hút và đi qua các màng lọc carbon than hoạt tính rồi đến màng lọc tẩm TiO 2 và sẽ bị tiêu diệt nhờ cơ chế quang xúc tác giữa TiO 2 với đèn UV để đưa ra một nguồn không khí sạch.

Theo Long, thiết bị khá nhỏ gọn, có thể lắp đặt được nhiều nơi như khu nấu ăn, nhà vệ sinh, xe buýt… Quan trọng hơn là chi phí rẻ gấp nhiều lần so với các máy lọc hiện nay trên thị trường. Hiệu suất lọc lại cao, người dùng tự bảo trì, bảo dưỡng được.

TS Võ Thanh Hằng, giảng viên Khoa môi trường và tài nguyên (Trường ĐH Bách khoa) và là người hướng dẫn nhóm nghiên cứu, cho hay sản phẩm xuất phát từ ý tưởng của sinh viên về việc muốn tạo không khí sạch trên xe buýt. Dòng đầu của sản phẩm đã được lắp đặt trên tuyến xe buýt số 8 và 50. Hiện nhóm đã có những đơn đặt hàng đầu tiên để lắp đặt vào trường học.

Theo cô Hằng, tuy đơn hàng chưa nhiều nhưng quan trọng là khách hàng được trải nghiệm chính sản phẩm của sinh viên.

Quyền lợi lớn cho sinh viên giành giải nhất Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 khởi động từ ngày 21-7-2020 và nhận được hơn 600 dự án dự thi. Cuộc thi năm nay có tám lĩnh vực bao gồm: Khoa học, công nghệ; công nghiệp, chế tạo sản phẩm; nông, lâm, ngư nghiệp; giáo dục, y tế; dịch vụ, du lịch; tài chính, ngân hàng; kinh doanh tạo tác động xã hội; các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác. Cơ cấu giải thưởng sẽ gồm hai giải nhất, bốn giải nhì, sáu giải ba và tám giải khuyến khích. Trong đó, một giải nhất của sinh viên sẽ nhận được tiền mặt là 60 triệu đồng, gói hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ triển khai dự án với trị giá 115 triệu đồng và cơ hội tham gia đàm phán để nhận đầu tư số tiền 40.000 USD.