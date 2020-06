Những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Sáng 9-6, tại Trường ĐH Sài Gòn, TP.HCM, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho các cơ sở GD&ĐT và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.



Trong dự thảo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được Bộ GD&ĐT công bố tại hội nghị, những vấn đề về lịch thi, công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi đã được quy định một cách tỉ mỉ, chi tiết.

Hai bài thi tổ hợp diễn ra cùng một giờ

Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức trong hai ngày 9 và 10-8.

Điểm mới nhất của kỳ thi năm nay là thi hai tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội diễn ra song song trong cùng buổi sáng 10-8. Trước đó, ngày 9-8, buổi sáng các thí sinh (TS) thi môn ngữ văn (120 phút), buổi chiều thi toán (90 phút).

Những năm trước TS có thể đăng ký dự thi một hoặc đồng thời hai bài thi tổ hợp nên lịch thi của hai bài thi này trong kỳ thi THPT quốc gia diễn ra hai ngày khác nhau. Nhưng năm nay, theo quy chế, TS chỉ được quyền chọn thi một trong hai bài thi tổ hợp nên việc tổ chức đồng thời hai bài thi tổ hợp trong cùng một buổi sáng cũng không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của TS.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, TS học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT sẽ phải dự thi bốn bài thi, gồm ba bài thi độc lập là toán, văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do TS tự chọn.

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, TS chỉ dự thi hai môn ngữ văn, toán và một bài thi tổ hợp do TS tự chọn. TS thuộc hệ giáo dục thường xuyên có thể dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.



Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cách ly ba vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi

Dự thảo quy định khu vực in sao đề thi phải bảo đảm là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo ba vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi.

Người không có trách nhiệm tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Trong khu vực in sao đề thi không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ một điện thoại cố định có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24 giờ/ngày; mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm. Những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép, theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các máy móc, thiết bị trong khu vực in sao đề không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng Internet. Mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao dù bị hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi thi xong môn thi cuối cùng của kỳ thi.

Việc bảo quản bài thi tại điểm thi phải được camera giám sát. Số lượng, vị trí camera phải bao quát được toàn bộ vật dụng chứa đề thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động đến vật dụng đó.

Hệ thống camera không được kết nối Internet và chỉ được kết nối bằng hình thức có dây tới màn hình hiển thị nếu có, bảo đảm hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới. Ngay sau khi bài thi được chuyển khỏi phòng, thiết bị lưu trữ dữ liệu của camera phải được niêm phong dưới sự chứng kiến của trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, thanh tra và công an.

Việc giao nộp bài thi từ điểm thi về hội đồng thi phải được thực hiện ngay sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Tại khu vực chấm thi luôn được giám sát bởi hệ thống camera an ninh. Hệ thống camera không được kết nối Internet và chỉ được lưu trữ bằng hình thức hữu tuyến (có dây) tới màn hình hiển thị nếu có...

Những người tham gia công tác chấm thi tự luận/trắc nghiệm, trước khi chấm chính thức, trưởng ban chấm thi tổ chức đăng ký mẫu chữ ký vào danh sách. Danh sách đăng ký mẫu chữ ký được đóng túi và niêm phong, mẫu chữ ký được lưu tại Sở GD&ĐT trong thời gian ít nhất một năm.