Kết quả bước đầu việc thanh tra dạy thêm học thêm tại Hải Phòng 18/02/2025 18:37

Ngày 18-2, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có báo cáo bước đầu về việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đoàn đã thực hiện kiểm tra 7 đơn vị gồm 4 trường THPT gồm: Kiến Thụy, Kiến An, Thụy Hương, An Dương; Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (quận Hải An) và một số đơn vị thuộc 2 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng, quận An Dương.

Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị đã triển khai đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của bộ, sở về dạy thêm, học thêm và tổ chức quán triệt, phổ biến và tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên và học sinh, phụ huynh học sinh về quy định dạy thêm học thêm theo Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn kiểm tra tại trường THPT Kiến Thụy về việc dạy thêm học thêm. Ảnh: Sở GD&ĐT

Các trường cũng đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên ký cam kết thực hiện đúng quy định về dạy thêm học thêm; đăng tải quy định về dạy thêm học thêm trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.

Theo báo cáo, tại thời điểm kiểm tra, các trường không tổ chức dạy thêm học thêm.

Tại các trường được kiểm tra, qua báo cáo, việc dạy thêm, học thêm tại nhà trường dừng từ ngày 14-2-2025. Hiện, các trường đang xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm cho học sinh thuộc 3 đối tượng được quy định tại Thông tư 29.

Trong đó tập trung vào học sinh lớp cuối cấp (lớp 9, 12); hướng dẫn học sinh có nguyện vọng học thêm làm đơn theo quy định. Dự kiến, các trường tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp cuối cấp từ đầu tháng 3-2025.

Về việc giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, qua kiểm tra, các trường đều yêu cầu giáo viên có tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo về hiệu trưởng.

Trong số 5 nhà trường được kiểm tra thì có 2 nhà trường có giáo viên báo cáo về việc dạy thêm ngoài nhà trường (Trường Trung học cơ sở An Dương: có 8 giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lê Lợi có 6 giáo viên).

Hiện tại, các trường chưa bố trí được kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp, động viên giáo viên và được giáo viên đăng ký tham gia dạy thêm lớp cuối cấp miễn phí theo quy định tại Thông tư số 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại mỗi đơn vị có xây dựng phương án phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh nắm bắt thông tin và tình hình học tập của học sinh.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục một số đơn vị cũng đã có giải pháp ôn tập cho học sinh qua nền tảng học tập trực tuyến.