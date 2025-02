Dự kiến tuyển giáo viên cao đẳng dạy 4 môn cấp tiểu học và THCS

Đây là nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tuyển người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo dự thảo, các cơ sở giáo dục công lập cấp tiểu học và THCS được phép tuyển giáo viên cơ sở giáo dục công lập cấp tiểu học và THCS được phép tuyển giáo viên dưới chuẩn (tuyển giáo viên cao đẳng) để dạy một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn tiếng Anh để dạy môn tiếng Anh cấp tiểu học.

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Tin học hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Tin học để dạy môn Tin học và Công nghệ cấp tiểu học và dạy môn Tin học cấp THCS.

Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Nghệ thuật hoặc Âm nhạc hoặc Mĩ thuật hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Nghệ thuật hoặc Âm nhạc hoặc Mĩ thuật để dạy môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) cấp tiểu học và THCS.

Các trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp, phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng theo chương trình do Bộ trưởng GD&ĐT ban hành.

Cũng theo dự thảo, việc tổ chức tuyển dụng đối với giáo viên quy định tại nghị quyết này thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, trong đó phần thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện theo hình thức thực hành.

Giáo viên có trình độ cao đẳng sau khi tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự với thời gian tập sự áp dụng như trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học theo quy định của Chính phủ.

Sau khi hoàn thành chế độ tập sự theo quy định, giáo viên được giữ mã số, xếp lương như trường hợp giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Bộ trưởng GD&ĐT đối với từng cấp học.

Theo Luật Giáo dục năm 2019, giáo viên dạy tiểu học và THCS phải có bằng đại học trở lên. Nếu được tuyển dụng theo đề xuất trên, giáo viên phải tham gia lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên theo quy định và hoàn thành việc nâng chuẩn trình độ đào tạo trước ngày 31-12-2030.

Theo Bộ GD&ĐT, đến cuối năm học 2022-2023, tổng số giáo viên phổ thông trong cả nước là 862.108, tăng 10.314 giáo viên so với năm học 2018-2019. Tuy nhiên, số lượng giáo viên chưa đáp ứng được định mức theo quy định.

Tình trạng thừa, thiếu giáo viên diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, đặc biệt là giáo viên dạy các môn tích hợp (Lịch sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên), môn học mang tính đặc thù (tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật), nhưng chậm được khắc phục do nhiều nguyên nhân.

Công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học đối với ngành sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mĩ thuật (thời gian đào tạo trình độ đại học là 4 năm) chưa kịp để đáp ứng nguồn giáo viên cho công tác tuyển dụng.

Theo số liệu thống kê tại thời điểm tháng 1-2024, cấp tiểu học và THCS thiếu 6.334 giáo viên Tin học, 8.567 giáo viên tiếng Anh, 2.985 giáo viên Mĩ thuật, 2.814 giáo viên Âm nhạc.

Bên cạnh đó, số trẻ, số học sinh ngày càng tăng do phát triển quy mô dân số, thực hiện phổ cập giáo dục ở một số cấp học. So với 10 năm trước, bình quân cấp mầm non tăng 1,0 trẻ/lớp, nhóm lớp; bình quân cấp tiểu học tăng 3,7 học sinh/lớp; bình quân cấp THCS tăng 4,0 học sinh/lớp.