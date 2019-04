Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội được nâng khống 14,85 điểm

Ngày 16-4, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho biết sau khi nhận được danh sách thí sinh (TS) được sửa điểm tại Hoà Bình, qua rà soát nhà trường có một trường hợp TS bị nâng khống điểm thi.



Điều đáng nói, TS này từng được vinh danh là thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội đầu năm 2018 vừa qua và cũng là TS có điểm cao nhất ngành sư phạm ngữ văn.

Theo đó, TS này có số điểm ba môn xét tuyển tổ hợp C00 đạt 27,75 điểm, cộng với 0,75 điểm ưu tiên thành tổng điểm 28,5 điểm. Cụ thể: Môn sử 9,25 điểm, môn địa 9,75 điểm và môn ngữ văn 8,75 điểm.

Tuy nhiên, khi Bộ GD&ĐT chấm thẩm định, trả về điểm thật, điểm xét tuyển của TS này rớt xuống một cách thảm hại khi điểm môn Sử chỉ còn 5,75 điểm, Địa lý: 7 điểm, đểm Ngữ văn vẫn giữ nguyên mức 8,75 điểm. Như vậy, điểm thi của TS được nâng lên tới 14,85 điểm.

Trước đó, tại lễ tuyên dương và khen thưởng 23 thủ khoa đầu vào các ngành của trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018, TS này từng cho biết bản thân mình cũng gặp phải những lời bàn tán và xì xào bởi địa phương nơi em ở có dính líu đến những tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Tuy nhiên TS này khẳng định điểm trúng tuyển là điểm thật do bản thân mình tự đạt được chứ không hề có sự tác động nào.

Được biết hiện TS này đã xin rút hồ sơ và thôi học trước khi danh sách của Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi đến trường.

Ngoài Đại học Sư Phạm Hà Nội, thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần năm 2018 đều là TS Hòa Bình. Các TS này đều có mức điểm nâng lên từ 14 – 18 điểm. Thủ khoa là TS tên ĐTG có tổng điểm xét tuyển là 28,7 (3 môn Toán, Lý, Hóa). Điểm chấm lần đầu của thí sinh G. trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 như sau: Toán 9,2; Hóa học 9,75, Lý 9; Sinh 4,25, ngoại ngữ 7,4, Văn 4. Trong khi đó điểm chấm thẩm định lại là: Toán 5,8; Hóa học 5,25, Lý 7,5 điểm; Sinh 2,75, ngoại ngữ 6,3, Văn 4. Như vậy tổng điểm được nâng là 14,95 điểm. Tuy nhiên, TS này đã không làm thủ tục nhập học vào Học viện Hậu cần.

Á khoa của Học viện Hậu cần là TS tên NHHĐ. Trong kỳ thi THPT quốc gia, TS này được nâng tới 18,8 điểm và đã hập học vào Học viện Hậu cần. Đ. sẽ bị xử lý xóa tên danh sách trúng tuyển theo quy định.