TP.HCM chi hàng tỉ đồng hỗ trợ, khen thưởng học sinh,giáo viên

Giáo viên yên tâm công tác Tôi rất vui khi nghị quyết được thông qua. Bởi giáo viên mới ra trường hệ số lương thấp trong khi vẫn đảm nhiệm vai trò trách nhiệm của một cô giáo, thời gian cũng phải đảm bảo. Do đó, chính sách hỗ trợ sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp đội ngũ giáo viên có mức lương tương đối, yên tâm công tác. Bà NGUYỄN THỊ VÂN, Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào, quận Gò Vấp Có thêm khoản chi phí để trang trải Là một giáo viên mới ra trường nên mức lương so với những giáo viên có thâm niên ít hơn nhiều trong khi tôi còn phải học liên thông lên đại học, chi nhiều khoản khác. Vì thế, với nghị quyết vừa được thông qua, tôi sẽ có thêm một khoản thu nhập để trang trải cho cuộc sống, phụ giúp thêm cho ba mẹ và yên tâm dạy dỗ các con. Cô TRƯƠNG NGỌC HẢI, giáo viên Trường Mầm non An Phú, huyện Củ Chi Chính sách sẽ tạo hiệu ứng tích cực Sau vài năm bỏ cộng điểm thi vào lớp 10 đối với học sinh giỏi thì số lượng học sinh tham gia các kỳ thi giảm dần, chỉ còn những em thật sự đam mê. Do đó, với chính sách trên sẽ tạo động lực để các em thích thú tham gia các kỳ thi. Giáo viên cũng vì thế vui hơn, đầu tư nhiều hơn vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Học không phải vì tiền nhưng phần thưởng có giá trị sẽ khiến học sinh thấy được giá trị của việc học. Chính sách này được thông qua sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Thầy VÕ KIM BẢO, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 Khích lệ phong trào thi học sinh giỏi của TP Việc điều chỉnh này phù hợp với tình hình chung, khiến học sinh phấn khích hơn. Nó tạo động lực cho học sinh phấn đấu để đạt được thành tích như mong muốn. Để đạt được một giải học sinh giỏi quốc gia không phải ai cũng có khả năng mà phải học sinh chuyên và có năng khiếu. Trong khi đó hướng phát triển chuyên và năng khiếu hiện nay có dấu hiệu chững lại, một phần do chế độ khích lệ khen thưởng không theo kịp với mặt bằng chung. Thông qua việc điều chỉnh sẽ khích lệ được phong trào chuyên và học sinh giỏi TP sẽ phát triển hơn. Ông PHẠM PHƯƠNG BÌNH, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức