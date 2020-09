TP.HCM: Nhiều nhà sách thiếu sách giáo khoa

Ngày 10-9, ghi nhận tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ, quận Bình Tân, sách giáo khoa bán theo bộ đã hết từ lâu và chỉ còn sách lẻ, do đó để kiếm mua được đầy đủ là rất khó.

Sách giáo khoa lớp 6 như Toán, Ngữ Văn chỉ còn sách tập hai, sách tập một không còn. Khi được hỏi về đợt nhập hàng kế tiếp, nhân viên nơi đây cũng chưa chắc chắn rằng khi nào sẽ có thêm sách để có thể đáp ứng đầy đủ cho khách hàng.



Nhiều kệ sách trống trải vì không có hàng để trưng bày. Ảnh: DANH NGUYỄN

Tại nhà sách Nhân Văn, quận Tân Phú, tình trạng tương tự. Nhiều phụ huynh cũng thất vọng ra về sau khi không thể tìm được sách giáo khoa lớp 6 cho con mình. Quầy sách lớp 6 cũng trống trải một phần khi không có hàng để trưng bày, học sinh đến cũng không thể kiếm được sách nên đành lặng lẽ rời đi.

Không chỉ sách lớp 6, nhiều cuốn sách ở các lớp khác cũng không còn hàng. Tại nhà sách Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, một phụ huynh muốn tìm cuốn sách Tiếng Việt tập 1 của bộ sách "Chân trời sáng tạo" nhưng cũng không có. Trên kệ sách chỉ còn sách Tiếng Việt tập 2.

Trước tình trạng này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết năm học này, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu mua sắm ở các địa phương có biến động so với mọi năm, giảm ở các vùng có dịch, tăng ở một số thành phố lớn. Việc mua sắm sách vở, đồ dùng học tập diễn ra chậm hơn mọi năm và dồn dập vào dịp sau khai giảng (so với mọi năm là trước khai giảng).

Sức mua những ngày gần đây tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ nên xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ.

Hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang gấp rút điều chuyển sách giữa các địa phương và khu vực, in bổ sung gấp để đáp ứng nhu cầu phát sinh, có đủ sách trong 1 -2 ngày tới.