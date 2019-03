Trường công an sẽ hủy kết quả của thí sinh gian lận điểm thi

Ngày 13-2, trả lời trên VTV, ông Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết sẽ rà soát thí sinh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2018.

Khi rà soát, nếu trùng kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT, các trường Công an nhân dân sẽ thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ GDĐT và Bộ Công an. “Cụ thể, bài thi của thí sinh gian lận sẽ bị hủy. Các thí sinh này không đủ điều kiện học trường Công an nhân dân” – ông Giám nói.



Ông Mai Văn Trinh trả lời báo chí ngày 12-3. ẢNH: HẢI ÂU

Trước đó, trả lời trong buổi họp báo ngày 12-3, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết qua điều tra của cơ quan công an, 64 thí sinh (gồm 63 em của năm 2018 và một em của năm 2017) có sự thay đổi điểm thi. Điểm chấm thẩm định thấp hơn so với trước đó.

Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo Bộ Công an và các trường đại học, cao đẳng để chủ động liên hệ tới Sở GD&ĐT Hòa Bình, nhằm cập nhật kết quả chấm thẩm định của các thí sinh nói trên.

Công văn ghi rõ Bộ GD&ĐT đã gửi kết quả điều tra và yêu cầu Sở GD&ĐT Hòa Bình căn cứ danh sách thống kê kèm theo để cập nhật điểm thi trên hệ thống phần mềm quản lý. Rà soát lại kết quả công nhận tốt nghiệp để báo cáo lại Bộ GD&ĐT và thông tin đến thí sinh trước ngày 20-3.



Đồng thời, Sở GD&ĐT phải có trách nhiệm thông báo kết quả đến Cục nhà trường, Bộ Quốc phòng và Cục Đào tạo, Bộ Công an và các trường đại học, học viện, cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên để cập nhật, rà soát kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng với thí sinh có liên quan.