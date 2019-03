Có đuổi học những sinh viên sau gian lận điểm thi ở Hòa Bình?

Liên quan đến việc gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố ba bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hòa Bình.



Theo đó, để thực hiện kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình thành lập Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018. Trong đó, tổ chấm thi trắc nghiệm do ông Nguyễn Quang Vinh làm tổ trưởng cùng các ông Nguyễn Khắc Tuấn, Đỗ Mạnh Tuấn và ba người khác đã xử lý, can thiệp, nâng điểm thi trắc nghiệm cho các thí sinh. Cách thức là sửa trực tiếp trên bài thi trước khi đưa vào máy quét file ảnh bài làm gửi về Bộ GD&ĐT.

Kết luận giám định cho thấy 140/210 bài thi của 56 thí sinh bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án; các đáp án trên bài thi trắc nghiệm không phải do cùng một người tô ra. Thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi này được can thiệp, nâng điểm.

Cá biệt, có thí sinh tổng điểm thi 3 môn được tăng lên đến 26,45 điểm. Căn cứ vào quy chế, kết quả chấm thẩm định này là kết quả chính thức của kỳ thi và thay thế cho các kết quả đã công bố trước đây. Kết quả chấm thẩm định được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng.

Trước kết quả điều tra trên, ngày 12-3, PGS-TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT, cho biết Bộ đã có công văn yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cập nhật kết quả thi lên hệ thống phần mềm quản lý thi, tiến hành rà soát xét lại tốt nghiệp. Đồng thời thông báo kết quả đã được cập nhật đến cho các học viện, trường Đại học, Cao đẳng mà các thí sinh có liên quan học ở đó. Bộ cũng đề nghị các trường Đại học chủ động liên hệ với Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình để cập nhật kết quả liên quan tới các thí sinh.

Về kỳ thi năm 2019 sắp tới, ông Trinh nhấn mạnh đến công tác lựa chọn nhân sự tham gia kỳ thi. Lựa chọn người có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, được tập huấn đầy đủ về quy trình kỹ thuật. Ở tất cả các khâu từ in sao đề thi, bảo mật đề thi, tổ chức coi thi đều có sự tăng cường vai trò của các cán bộ đến từ các trường Đại học.

Đặc biệt, năm nay sẽ sử dụng các thiết bị hỗ trợ như camera an ninh. Ở khâu chấm thi, việc chấm bài thi trắc nghiệm được giao cho các trường Đại học. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm năm nay đã được hoàn thiện một bước và sẵn sàng sử dụng cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 theo hướng tăng cường bảo mật, mã hóa tất cả các dữ liệu chấm thi. Đảm bảo mọi can thiệp trong quá trình chấm thi bài thi trắc nghiệm sẽ bị phát hiện.

"Quan điểm của Bộ là sẽ phải xử lý thật nghiêm minh các trường hợp vi phạm gian lận điểm thi theo quy chế. Tuyệt đối không bao che sai phạm để đảm bảo sự công bằng", ông Trinh khẳng định.