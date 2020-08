Trường tiểu học tại Bình Dương “dạy” dấu trừ là dấu nhân

Ngày 5-8, nhiều phụ huynh đến trường tiểu học Hiệp Thành (phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), đăng ký nhập học cho con vào lớp 1 và mua bìa bao tập tại trường đã búc xúc khi phát hiện bìa bao tập do nhà trường bán bị sai bảng cửu chương.



Bìa bao tập trường tiểu học Hiệp Thành bán cho học sinh. Ảnh: KD

Theo chị NTH, vào sáng nay chị đến trường tiểu học Hiệp Thành để đăng ký nhập học cho con vào lớp 1. Đồng thời, mua đồng phục (đồng phục học trên lớp, thể dục và bán trú), sách cho học sinh lớp 1 và bìa bao tập cho con.

Khi về nhà con chị H. cầm bìa bao tập lên đọc, thì phát hiện bảng cửu chương không phải là dấu nhân mà là dấu trừ. Lúc này, con chị mới nói cho chị biết, khi chị kiểm tra thì đúng là như vậy.

“Khi mua về tôi cũng không để ý, nhưng con tôi cầm đọc và bảo cái bảng cửu chương này sai rồi mẹ ơi. Tôi đang thắc mắc không biết nhà trường có biết hay không, mà vẫn bán cho học sinh. Các em nhỏ chưa có đủ nhận thức, mà để như thế này thì vô tình để các cháu nhận thức không đúng”, chị H. cho biết.



Các phụ huynh đến nhập học và được nhà trường bán bảng cửu chương sai về cho con học. Ảnh: KD

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Thủy-Hiệu trưởng trường Tiểu học Hiệp Thành được biết, việc này phía nhà trường có biết nhưng đây là sơ sót của đơn vị in ấn. Năm ngoái đơn vị in cũng bị lỗi như thế này. Nhà trường đã nhắc nhở nhưng năm nay vẫn để xảy ra lỗi, do phía nhà in quên chưa sửa.

Khi được hỏi, biết vậy nhưng sao nhà trường vẫn cho bán? Bà Thủy cho rằng đây là lỗi không ảnh hưởng gì nhiều và nhà in đã in số lượng nhiều nên vẫn để bán.

“Năm ngoái các giáo viên chủ nhiệm đã sinh hoạt với học sinh và nói cho học sinh biết dấu trừ là dấu nhân, là học sinh biết hết. Tôi thấy vấn đề này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhà in đã in số lượng lớn, thấy tội quá nên vẫn để cho bán” - bà Thủy giải thích.

Bà Thủy cho biết thêm việc bán đồng phục và bìa bao tập chỉ là cho đồng bộ chứ không bắt buộc. Nếu phụ huynh không muốn mua ở đây thì có thể mua ở ngoài. Việc này nhà trường cũng không bán mà cho đơn vị phụ trách nhà ăn bán để lấy tiền hoa hồng.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi rằng các em học sinh mới vào lớp 1 mà nhà trường lại để bảng cửu chương sai như vậy và dạy các em mặc định dấu trừ là dấu nhân thì có phải là dạy sai không? Cô Thủy cho biết sẽ cho dừng việc này lại.

Được biết, trường tiểu học Hiệp Thành tuyển sinh lớp 1 từ ngày 3 đến 6-8.