“Năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và sáng tạo, ngành đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, giúp hàng triệu người dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống…”.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết như trên khi trao đổi với báo chí về những nỗ lực và kết quả nổi bật của ngành trong năm 2021.

NLĐ và doanh nghiệp được hỗ trợ hàng nghìn tỉ đồng

.Vậy ông có thể cho biết những chính sách hỗ trợ của ngành đến người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 năm qua ?

+ Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh: Với vai trò là cơ quan thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong năm 2021, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực đề xuất, tham gia phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID.



Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh. Ảnh: V.LONG



Cụ thể, gói 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 68 và 126 của Chính phủ về hỗ trợ NLĐ, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; gói 38.000 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ và doanh nghiệp theo nghị quyết 116 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ngay sau khi các văn bản trên được ban hành, BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ, với phương châm đưa chính sách đến với doanh nghiệp và NLĐ nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Kết quả, gói 26.000 tỉ đồng chỉ sau bảy ngày toàn ngành hoàn thành việc điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 375 nghìn đơn vị, tương ứng 11,238 triệu lao động, với số tiền khoảng 4.322 tỉ đồng.

BHXH Việt Nam cũng thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đối với gói trên từ năm ngày còn một ngày làm việc. Thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn tại Hà Nội và 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Tính đến ngày 28-12-2021, toàn ngành giải quyết cho 846 đơn vị với 160.218 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, với số tiền hơn 1.113 tỉ đồng; xác nhận danh sách cho hơn 3 triệu NLĐ của 70.804 doanh nghiệp để hưởng các chính sách hỗ trợ.

Còn gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng, trong vòng năm ngày, ngành đã hoàn thành việc gửi thông báo giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào quỹ BHTN đến 363,6 nghìn đơn doanh nghiệp, với số tiền điều chỉnh giảm khoảng 7.594 tỉ đồng. Hiện đã có hơn 12,7 triệu người lao động được nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN với tổng số tiền khoảng 30,11 nghìn tỉ đồng.

Các gói hỗ trợ trên thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với NLĐ và doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Đồng thời, thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách BHXH, BHTN, đảm bảo hài hòa nguyên tắc chia sẻ, nguyên tắc đóng - hưởng được kết hợp với nguyên tắc công bằng.

Ứng dụng công nghệ trong chính sách BHXH

. Theo dự báo, dịch COVID-19 trong năm 2022 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, vậy ngành bảo hiểm có những giải pháp gì trong thời gian tới ?

+ Có thể thấy, dịch COVID-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động của các trung tâm kinh tế, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, tỉnh, thành phố lớn gặp nhiều khó khăn. Chuỗi cung ứng lao động bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch, đời sống NLĐ, người dân gặp khó khăn, đặc biệt là nhóm lao động phi chính thức, do tạm dừng việc, nghỉ việc, thậm chí mất việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của ngành khi thực hiện các chính sách an sinh…



Người lao động nhận tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN. Ảnh: T.THƯ



Những vấn đề trên đòi hỏi ngành BHXH Việt Nam phải có kế hoạch thích ứng linh hoạt, phù hợp; tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức hoạt động của hệ thống. Đặc biệt ngành cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, sử dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình mới, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia.

Trong năm 2022, BHXH Việt Nam cũng xác định phải thường xuyên rà soát, xây dựng, kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị sửa đổi những điểm bất cập, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Tăng cường phân cấp, phân quyền, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người yếu thế, người dân, NLĐ gặp khó khăn do dịch; thống nhất quan điểm chỉ đạo xuyên suốt "lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ".

Ngành bảo hiểm cũng sẽ thực hiện đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư. Chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên môi trường Internet, mạng xã hội; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT…

. Xin cám ơn ông!

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương toàn ngành BHXH Việt Nam Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, cho biết tại buổi làm việc với ngành bảo hiểm đầu tháng 12-2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương toàn ngành vì bám sát chủ trương, đường lối, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt đã phối hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. BHXH cũng là một trong những cơ quan đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai kịp thời, hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, liên thông, giải quyết thủ tục hành chính trên Trục dữ liệu quốc gia, triển khai ứng dụng VssID- BHXH số. Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử của BHXH Việt Nam đã hỗ trợ hiệu quả trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh thời gian qua.