Năm học mới, nhiều trường mới đi vào hoạt động

Năm học 2020-2021, dự kiến TP.HCM tăng 54.645 học sinh (48.045 công lập và 6.600 ngoài công lập). Để đáp ứng đủ chỗ học, nhiều ngôi trường mới đã được xây dựng tại các quận, huyện trên địa bàn.



28 năm mới được dạy trường mới

Đã 28 năm giảng dạy tại trường, đây là năm đầu tiên cô Phạm Thị Hoa cùng đồng nghiệp Trường Tiểu học Hồng Đức, quận 8 mới được dạy học trong một cơ sở rộng và đẹp như thế.

Cô Hoa nhớ lại trước đây trường lụp xụp, phòng học chật chội, tường bị bong tróc nên muốn trang trí lớp cũng khó. Trường có hai cơ sở, Cơ sở 2 ở đối diện nhưng cứ mưa lại ngập. “Nay trường được xây mới, không còn lo ngập mỗi khi trời mưa. Phòng học rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ, tiện nghi sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi phát huy được năng lực của mình” - cô Hoa bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay ngôi trường này tồn tại đến nay đã trên 20 năm. Dù được sửa chữa thường xuyên nhưng do xây dựng quá lâu nên cơ sở vật chất không còn đáp ứng cho việc dạy và học.

“Năm nay trường được xây mới với 24 phòng học cùng nhiều phòng chức năng khác. Đặc biệt, phòng học được lắp cửa kính nên rất sáng, không còn tối tăm như trước. Sắp tới, tôi sẽ trồng thêm thật nhiều cây để tạo mảng xanh trong trường” - ông Giàu nói thêm.

Đến trường mua sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới, bé Lê Huỳnh Như, học sinh lớp 2, vui sướng chạy nhảy khắp sân trường. Huỳnh Như xuýt xoa: “Sắp tới, trời mưa con không còn lo bị dột nữa. Con mong thời gian trôi nhanh để được đến trường”.

Cùng với Trường Tiểu học Hồng Đức, Trường Mầm non Tuổi Thơ, quận 8 đã hoàn tất sau thời gian dài xây dựng.



Các bé Trường Mầm non Tuổi Thơ, quận 8 thích thú khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: NTCC

Ngắm nhìn học trò ngủ say trong phòng học sạch sẽ, cô Trần Thị Lệ Hằng, giáo viên lớp mầm, nhớ lại trước đây do trường xây thấp hơn mặt đường nên cứ trời mưa, gặp đúng lúc triều cường lại bị ngập. Nước ngập lênh láng khắp nơi. Có những thời điểm nước thoát không kịp, nhà trường phải xin Phòng GD&ĐT cho trẻ nghỉ học để vệ sinh. Hơn nữa, khuôn viên trường cũng khá chật hẹp so với số lượng học sinh nên trẻ thường không có chỗ chơi.

“Ngày đầu tiên chuyển về trường mới sau thời gian học tạm trường bạn, tôi rất bất ngờ trước cơ ngơi của trường. Ngôi trường khang trang, phòng học thoáng, rộng. Từ nay chúng tôi không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa. Hơn nữa, học trò cũng có nhiều không gian để vui chơi, nhiều phòng học chức năng để phát triển năng khiếu” - cô Hằng bày tỏ.

Bà Võ Thị Chuyên, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, chia sẻ ngôi trường mới vượt quá mong đợi của ban giám hiệu cũng như giáo viên, phụ huynh nhà trường.

“Từ nay chúng tôi sẽ không còn phải lo mỗi khi mùa mưa tới. Ngoài những phòng học chính, trường còn có các phòng chức năng khá khang trang. Các con được học tập, vui chơi trong ngôi trường hiện đại, tôi thấy rất vui và phụ huynh cũng thấy yên tâm”.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, để chuẩn bị cho năm học 2020-2021, TP dự kiến đưa vào sử dụng tất cả 90 dự án với 1.371 phòng học mới (trong đó số phòng học tăng thêm là 868 phòng).

Giảm áp lực cho các trường lân cận

Năm học 2020-2021, quận Bình Tân có hai trường mới được đưa vào hoạt động là Trường Tiểu học Bùi Hữu Nghĩa và Trường THCS Lạc Long Quân.

Thời điểm này, Ban giám hiệu Trường THCS Lạc Long Quân cũng đang tất bật tại trường để chuẩn bị cho năm học mới.

Ông Hà Ngọc Tuấn Huy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là ngôi trường được xây dựng mới hoàn toàn. Bản thân ông là phó hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt vừa được điều chuyển về làm quản lý tại đây. “Trường đi vào hoạt động sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các trường cấp 2 lân cận bởi đây là địa bàn đông dân cư. Năm học đầu tiên trường chỉ tuyển sinh lớp 6 với 18 lớp” - ông Huy nói.

Năm học này quận 12 cũng sẽ đưa vào sử dụng hai trường mới ở bậc mầm non gồm Trường Mầm non Hoa Phong Lan ở phường Hiệp Thành và Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên ở phường Thạnh Xuân.