Ngày dân số Việt Nam 26-12: Đề xuất phụ nữ nghỉ thai sản 1 năm

Kinh nghiệm hạn chế mức sinh thấp của một số nước • Nhật Bản: Mở rộng các chính sách gia đình Để khắc phục tình trạng mức sinh thấp, đầu những năm 1990, Nhật Bản mở rộng các chính sách gia đình và can thiệp ở ba lĩnh vực: Dịch vụ chăm sóc trẻ em; chế độ nghỉ thai sản của cha mẹ; hỗ trợ tiền thông qua trợ cấp cho trẻ em. Ban đầu chương trình phát huy tác dụng. Tuy nhiên, sau đó cầu vượt quá cung khiến mức sinh vẫn giảm. Chính sách hỗ trợ thai sản quy định bà mẹ được nghỉ 12 tháng và được trả 50% lương khi sinh con. Sau đó khả năng chi trả bị hạn chế, độ bao phủ của chương trình cũng bị hạn chế.

Nhật Bản triển khai chương trình miễn phí giáo dục mầm non trong nỗ lực tăng tỉ lệ sinh. Ảnh: SCMP • Hàn Quốc: Xây dựng môi trường thuận lợi cho việc sinh đẻ

Trong hơn 40 năm, Hàn Quốc liên tiếp đưa ra những kế hoạch hướng đến xây dựng môi trường thuận lợi cho việc sinh đẻ, nuôi dạy con cái, bình đẳng giới, thị trường lao động cho phụ nữ, an sinh xã hội… Điều đáng tiếc sự nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc gần bốn thập niên qua kể từ khi đạt mức sinh thay thế đến nay, mức sinh của nước này ngày càng đi xuống và thuộc nước có mức sinh thấp nhất thế giới (1,1 con). Điều đó chứng tỏ rằng tất cả kế hoạch và chính sách can thiệp của chính phủ Hàn Quốc có mạnh mẽ đến đâu cũng đều thất bại. • Đài Loan (Trung Quốc): Can thiệp toàn diện Đài Loan có một số chính sách can thiệp tình trạng mức sinh thấp như xây dựng hệ thống công chăm sóc trẻ em toàn diện, cải thiện chế độ nghỉ thai sản của cha mẹ, cung cấp hỗ trợ tài chính cho gia đình có con phụ thuộc. Bên cạnh đó, xây dựng môi trường làm việc thân thiện cho công nhân sinh con, cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản, tăng quyền trẻ em và cải thiện hệ thống bảo vệ trẻ em, cải thiện các cơ hội kết hôn và giá trị con cái. Tuy nhiên, mức sinh của Đài Loan hàng thập niên nay vẫn xoay quanh 1,1 con đến 1,2 con. • Singapore: Hỗ trợ tài chính mạnh mẽ Singapore có các chương trình hỗ trợ tài chính cho các gia đình sinh con thứ hai, thứ ba. Sau đó lại mở rộng hỗ trợ cả đứa trẻ thứ nhất và đứa trẻ thứ tư. Đồng thời cung cấp các gói hỗ trợ cho bà mẹ nghỉ chế độ thai sản, cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ, ông bà… Thế nhưng hiện tại, mức sinh của Singapore vẫn chỉ là 1,2 con. T.NGỌC