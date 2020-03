Nghệ An lại ra công văn hỏa tốc đổi thời gian nghỉ học THCS

Chiều 13-3, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, lại ký Công văn hỏa tốc số 1377 về việc học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra.



Từ thứ Hai tuần sau (ngày 16-3), học sinh THPT ở Nghệ An tiếp tục trở lại lớp học.

Theo đó, tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Học sinh THPT trên địa bàn toàn tỉnh trở lại học tập bình thường, bắt đầu từ ngày 16-3-2020.

Sáng 13-3, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 1343 cho phép học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 22-3, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Học sinh THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trở lại học tập bình thường bắt đầu từ ngày 16-3.

Như vậy, trong một ngày UBND tỉnh Nghệ An có tới hai công văn hỏa tốc nêu về việc cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, chiều 13-3 có công văn cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học cho đến khi có thông báo mới là do diễn biến phức tạp dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh nhỏ tuổi chưa có ý thức phòng tránh dịch bệnh. Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An căn cứ việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT.