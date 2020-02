Nghệ An và Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học đến cuối tháng 2

Chiều 15- 2, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GT&ĐT tỉnh Nghệ An đã ý công văn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra.



Công văn của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho học sinh tiếp tục tạm nghỉ học đến hết tháng 2-2020.

Theo đó, tỉnh Nghệ An tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29-2-2020. Sau thời gian trên, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An sẽ xin ý kiến chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và có thông báo kịp thời đến các đơn vị, các cơ sở giáo dục.

Ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ký công văn gửi Sở GT&ĐT tỉnh Hà Tĩnh và UBND các huyện, thị xã, TP Hà Tĩnh về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống virus Covid-19.



Công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29-2-2020.

“Đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 431 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tạm nghỉ học đến hết tháng 2-2020”- công văn nêu.

Giao Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thông báo đến các địa phương, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh biết, thực hiện. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo toàn ngành giáo dục chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và các khuyến cáo của ngành y tế.



Phụ huynh ở TP Vinh đến trường vệ sinh, chùi dọn lớp học cho các em học sinh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, đến chiều tối 15-2, trên địa bàn hai tỉnh trên không có bệnh nhân nào dương tính với virus COVID-19.