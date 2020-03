Người dân Ninh Thuận tự giác đi cách ly chống dịch

Theo đại diện UBND xã Phước Nam (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận), trong chiều 17-3, có gần 30 trường hợp người dân thôn Văn Lâm 3 thuộc diện F1 tự nguyện đi cách ly tại Trường quân sự địa phương (phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm).



Phong tỏa thôn Văn Lâm 3 từ tối 17-3

Sau Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), giờ là làng Chăm Ninh Thuận, gần 1.000 hộ với hơn 5.000 dân phải chịu bất tiện trong sinh hoạt vì sức khỏe của cộng đồng và vì chính mình, vì cuộc chiến chống COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh chiều 17-3 đã ban hành lệnh cách ly y tế thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Thời gian cách ly tối thiểu 28 ngày, tính từ 20 giờ ngày 17-3 đến hết ngày 14-4. tùy theo tình hình dịch, thời gian phong tỏa có thể kéo dài hơn.

UBND huyện Thuận Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện những biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo đúng quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong ngày 17-3, toàn bộ khu vực thôn Văn Lâm 3, nơi có ca dương tính COVID-19, được phun thuốc khử trùng. Người dân được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh.



Chợ Văn Lâm 3 đìu hiu vào chiều 17-3. Ảnh: NÚI XANH

Dân tự nguyện khăn gói đi cách ly

Vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, rất đông người dân đã tập trung tại Trạm y tế xã Phước Nam để chờ xe chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện đưa đi cách ly tập trung.

“Chúng tôi là trường hợp F1 rủ nhau tự nguyện đi cách ly, không phải bị ép đâu” - một cô gái người Chăm, dáng người nhỏ nhắn, quấn khăn kín mít, đứng xa ống kính PV Pháp Luật TP.HCM cho hay.

Sau đó cô gái này cầm điện thoại gọi hỏi người dân trong thôn đã đi đến đâu, khoảng bao nhiêu phút nữa thì tới.

Theo ghi nhận, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ đã có hơn 20 người tập trung bên trong trụ sở trung tâm y tế xã.

Vật dụng họ mang theo là quần áo, thức ăn được đóng trong từng thùng một. “Chúng tôi theo đạo Hồi nên phong tục ăn uống chúng tôi cũng có khác một chút. Chúng tôi chủ yếu ăn chay và thức ăn không có thịt heo” - một phụ nữ đã lớn tuổi mặc trang phục Chăm cho biết.

Khi mọi người tập trung khá đông, hai xe chuyên dụng của trung tâm y tế đến nơi. Lúc này, cán bộ xã kiểm tra số lượng người dân đến. đồng thời, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ cũng tiến hành xách hành lý và hướng dẫn người dân lên xe an toàn.

Chợ đóng cửa, dừng mọi hoạt động vui chơi

Các khu chợ, quán xá trên địa bàn xã Phước Nam đa số đã đóng cửa, một số người dân tranh thủ mua thực phẩm tích trữ.

Tại khu chợ Văn Lâm (thôn Văn Lâm 3, nơi bệnh nhân 61 cư ngụ), từ hơn 10 giờ sáng 17-3 đã có rất nhiều gian hàng đóng cửa. Tính đến 17 giờ cùng ngày, chỉ còn khoảng năm gian hàng còn tranh thủ bán.

Không những tại xã Phước Nam, một số địa phương, xã lân cận khác như Ninh Phước, TP Phan Rang nhiều cửa hàng, quán xá cũng đóng cửa trong chiều 17-3.

Theo một chủ quán cà phê tại chợ Phú Quý (Ninh Phước, cách Phước Nam 4 km), lý do đóng quán là để đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo tinh thần của cả nước. Cũng theo chủ quán này, quán chỉ mở cửa khi dịch tạm ổn và cảm thấy được an toàn theo quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Cùng ngày, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã có công văn hỏa tốc gửi Sở VH-TT&DL, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tạm dừng mọi hoạt động tại các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.