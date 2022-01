Phim ra rạp đa dạng Tết năm nay đánh dấu sự trở lại nhiều nhất của phim Việt kể từ khi đại dịch xuất hiện. Có năm phim Việt đã chuẩn bị cho chiếu mùa tết từ ngày 1-2 (mùng 1 tết) với đa dạng thể loại, từ hành động, kinh dị đến hài, lãng mạn. Bốn phim mới ra rạp gồm: Chìa khóa trăm tỉ, 1990, Nhà không bán, Mưu kế thượng lưu và phim phát hành lại Trạng Tí. Bên cạnh đó, các phim ngoại ra rạp mùa tết này hầu hết là phim dành cho gia đình, trẻ em: Encanto (Vùng đất thần kỳ), Sing 2 (Đấu trường âm nhạc) và PAW Patrol: The Movie (Đội đặc nhiệm siêu đẳng). Ba bộ phim hoạt hình với ba nội dung khác nhau hứa hẹn sẽ kéo các bạn nhỏ và gia đình trở lại rạp nhiều lần. Đây là mùa tết đặc biệt khi tết cận kề ngay sau đó là dịp lễ Tình nhân. Chính vì thế, hai tác phẩm với hai phong cách khác nhau cùng ra rạp ngày 11-2 để đón cuối tuần Valentine là Bẫy ngọt ngào và Chuyện ma gần nhà. Đường sách và sân khấu TP.HCM vào dịp tết Nhằm phục vụ bạn đọc, khách du xuân, thưởng lãm và rước lộc sách đầu năm, đường sách TP.HCM mở cửa đón khách từ 8 giờ 30 đến 21 giờ các ngày từ 29-1 đến 13-2. Lễ hội đường sách tết Nhâm Dần 2022 là một trong những hoạt động nổi bật dịp tết năm nay. Lễ hội sẽ diễn ra từ chiều 29-1 đến tối 4-2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 4 tết), do Sở T&TT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc với người dân TP, tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui xuân cho người dân và du khách. Lễ hội được tổ chức trên ba tuyến đường: Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế và đường sách TP.HCM. Tuyến Nguyễn Huệ sẽ triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu hình ảnh chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, triển lãm tư liệu, hình ảnh chủ đề “TP.HCM và cuộc chiến chống dịch COVID-19”, triển lãm về biển đảo, trưng bày tư liệu hình ảnh về chủ đề “Tặng sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn”… Ngoài ra, tuyến Nguyễn Huệ cũng sẽ diễn ra những triển lãm hấp dẫn khác như: “Tôi yêu TP tôi” với những hình ảnh tư liệu về tết xưa và nay, triển lãm báo xuân Nhâm Dần 2022… Tuyến Ngô Đức Kế với chủ đề “Tự hào thiếu nhi TP Bác” sẽ có những khu gian hàng sách thiếu nhi được chọn lọc, khu vui chơi dành cho thiếu nhi, khu trưng bày các tác phẩm tranh vẽ do các em thực hiện về lực lượng phòng chống dịch COVID-19… Tuyến Mạc Thị Bưởi với chủ đề “Khơi nguồn tri thức” sẽ trưng bày và giới thiệu những tựa sách hay, bổ ích với phong phú thể loại, trưng bày khu ATM sách… Sân khấu TP.HCM sáng đèn Sau gần hai năm trầm lắng vì dịch COVID-19, đặc biệt do đợt bùng phát dịch lần thứ tư, hiện nay nhiều sân khấu tại TP.HCM rạo rực sáng đèn ngày trở lại phục vụ khán giả dịp tết. Mới đây, Liên hoan kịch nói toàn quốc dành riêng cho các sân khấu miền Nam đã mang đến luồng gió mới báo hiệu sự hồi sinh của sân khấu miền Nam. Sân khấu Hoàng Thái Thanh sẽ diễn các vở: Bạch Hải Đường, Bông hồng cài áo, Tình yêu trời đánh, Sài Gòn có một ngã 4, Chờ thêm chút nữa… Các suất diễn bắt đầu từ mùng 1 tết đến hết tháng 2. Sân khấu kịch Idecaf, từ mùng 1 đến mùng 6 Tết sẽ luân phiên hai vở diễn Cậu đồng và Ngũ quý kỳ phùng, mỗi ngày 2 suất 16 giờ và 20 giờ. Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ đã ra mắt chùm kịch hài Sướng quá xuân (tác giả Tô Thiên Kiều, Hoàng Ngọc, Mai Thịnh) - chương trình hài kịch phục vụ công chúng nhân dịp tết. Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cũng trở lại với khán giả vào mùng 8 và mùng 9 tết trong kịch bản Mạnh Lệ Quân kỳ nữ. NGUYỄN TRÀ