Sáng 15-8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong đó, có bà LTC. (51, nghề nghiệp buôn bán, trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Từ chiều 14-8, ngay sau khi xuất hiện 3 ca F0 ở chợ đầu mối TP Vinh, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khẩn trương truy vết và tìm F1, F2.



Lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương, người dân chợ đầu mối TP Vinh.

Khi nghe loa phóng thanh thông báo “tìm người từ ngày 31-7 đến nay đến chợ đầu mối TP Vinh…”, bà C. chạy ra Trạm Y tế xã Quỳnh Vinh khai báo “tôi thường xuyên đi chợ đầu mối để bán rau”.

Ngay lập tức bà C. được cách ly, lấy mẫu gửi Trang tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm. Sáng nay, kết quả xét nghiệm bà C. dương tính với virus SARS-COV-2.

Theo TS-BS Nguyễn Văn Định- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, ngoài bà C. trên địa bàn Nghệ An vừa ghi nhận 4 ca dương tính mới với COVID-19. Đó là chị TYS. (27 tuổi), chị VTM. (23 tuổi), chị XYX. (20 tuổi) cùng quê xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn). Ngày 1-8, ba người trên đi từ Bình Dương về đến quê nhà huyện Kỳ Sơn được cách ly tập trung tại Trường THCS DTNT huyện Kỳ Sơn. Cả ba người được lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An 3 lần, lần thứ 3 cho kết quả khẳng định đương tính.



Sáng 15-8, UBND TP Vinh có tờ trình gửi Sở Y tế và UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện cách ly y tế, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên địa bàn TP Vinh.

Anh PTH. (19 tuổi, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên), ngày 12-8 đi từ TP.HCM về đến quê nhà Nghệ An. Ngay sau khi về địa phương anh H. được cách ly tại Trường dạy nghề huyện Hưng Nguyên và kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 13-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 500 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 19 địa phương.

Trước tình hình chợ đầu mối TP Vinh chiều 14-8 ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây và có lịch di chuyển hết sức phức tạp, Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú sáng 15-8 đã có tờ trình về việc thực hiện cách ly y tế, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên địa bàn TP Vinh gửi UBND tỉnh Nghệ An và Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND TP Vinh đề nghị Sở Y tế xem xét, trình UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn TP Vinh.