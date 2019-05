'Nhà báo quốc tế' từng bị tố cáo lừa tiền

Ngày 6-5, mạng xã hội đăng tải ảnh chụp lá đơn tố cáo đề ngày 29-3-2017 gửi cơ quan công an. Đơn ghi tên người tố cáo là chị Hoàng Thị Hiệp (trú phường Trường Thi TP Vinh, Nghệ An) và người bị tố cáo là Lê Hoàng Anh Tuấn (tức Lê Văn Tuấn) trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh.



Chị Hoàng Thị Hiệp.

Theo đơn, trước đây Tuấn lái xe taxi ở Nghệ An đến năm 2006 đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Séc rồi giới thiệu có bằng thạc sĩ...

Sau khi về nước, anh Tuấn đi xe biển xanh và giới thiệu với bà Hiệp tham gia đầu tư dự án khách sạn và nhiều dự án khác được đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài. Trong đơn cho rằng, năm 2015, theo yêu cầu của Tuấn, bà Hiệp đã chuyển 450 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân. Ngoài ra bà còn chuyển 200 triệu đồng nhưng không có giấy tờ chứng minh...

Trưa 6-5, trao đổi với chúng tôi, bà Hiệp cho biết đơn trên chính là của bà. “Tôi đã chuyển 450 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng và có giấy tờ chứng minh và đã làm đơn gửi Công an tỉnh Nghệ An từ hai năm trước, sau đó họ nói không đủ bằng chứng. Công văn kết luận thì chưa có nhưng tôi nhận được thông báo đơn chuyển cho công an thành phố Vinh. Họ có gọi tôi lên và trả lời hiện chưa đủ bằng chứng. Tiền chuyển đi thì tôi vẫn chưa lấy được. Hiện một số người cũng đang muốn tố cáo tiếp”- chị Hiệp nói.

Trả lời báo chí, một cán bộ điều tra của Công an Nghệ An cho biết, năm 2017, cơ quan công an nhận được ba đơn thư tố cáo ông Lê Hoàng Anh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, trong đó có đơn của bà Hiệp.

Tuy nhiên, trong các đơn tố cáo không đủ chứng cứ. Công an đã hai lần mời ông Tuấn lên để xác minh, điều tra nhưng ông Tuấn không thừa nhận nên không thể xử lý.

Trong ngày 6-5, chúng tôi đã liên lạc với ông Tuấn nhưng khi nhấc máy lên đầu dây bên kia trả lời “không phải Tuấn rồi tắt máy”.

Như đã đưa tin, ông Tuấn từng về Hà Tĩnh tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bị “rớt” từ vong hiệp thương lần thứ hai.

Sáng 27- 2, Trường THPT Nghi Lộc 3 long trọng tổ chức lễ buổi lễ “Ngày trở về” - Chào mừng Nhà báo Quốc tế, Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ, Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu học sinh khóa 1995 – 1998, Tiến sĩ Triết học danh dự từ Vương Quốc Anh 2018, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế.

Hơn 1.200 em học sinh Trường THPT Nghi Lộc 3 nghỉ một tiết học để đón và dự lễ, giao lưu cùng một cựu học sinh trở về trường xưng "Nhà báo quốc tế".

Ngày 6-5, UBND huyện Nghi Lộc và Sở GD&ĐT Nghệ An đang yêu cầu ban giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 3 báo cáo, tường trình tổ chức buổi lễ rình rang trên. Cho đến nay, ông Tuấn vẫn chưa được cấp thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.