Nhóm xe ôm tình nguyện giúp… người say xỉn

Nhóm chúng tôi có người chạy xe ôm công nghệ ở quận 6, quận 8, huyện Nhà Bè… nhưng khi xong việc thì tập trung tại điểm hẹn ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để trao đổi, rồi hỗ trợ chở người say về. Ngoài công việc trên, chúng tôi còn vá ruột xe miễn phí, hỗ trợ xăng cho những người lỡ bị hết xăng giữa đường. Chúng tôi cũng mong muốn nhóm được công nhận để hoạt động cho danh chính ngôn thuận. Khi cần được hỗ trợ, mọi người có thể gọi điện thoại 0707.247.141 hoặc 0879.533.451. Anh HOÀNG NHẬT HẢI, trưởng nhóm hỗ trợ nhân dân

quận Tân Phú, TP.HCM Công an phường Tân Sơn Nhì cùng lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra địa bàn. Nếu thấy người say rượu không thể về nhà thì chúng tôi đưa cả người cùng phương tiện về trụ sở nghỉ ngơi, sau đó liên hệ gia đình tới đưa về. Nhóm anh Hải có thể liên hệ với chúng tôi, trường hợp đủ tiêu chuẩn, công an phường sẽ bổ sung vào lực lượng bảo vệ dân phố cùng tuần tra giữ gìn an ninh trật tự địa phương và hỗ trợ đưa người say về nhà. Ông HUỲNH THANH HIỆP, Trưởng Công an phường Tân Sơn Nhì,

quận Tân Phú, TP.HCM