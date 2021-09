Chiều 7-9, thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, thông tin sau 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở yên đó” từ ngày 23-8 đến nay, TP đã đạt được một số kết quả tích cực.

Đảm bảo cơ bản an sinh cho người dân

Cụ thể, số xe lưu thông giảm 80% so với trước ngày 23-8, tuy nhiên vẫn còn số ít người dân ra ngoài không có lý do chính đáng. Trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội, TP đã linh động giải quyết kịp thời vướng mắc khi kiểm soát các xe hạn chế, đảm bảo nhu cầu đi lại, cung cấp thực phẩm thiết yếu cho người dân. Từ ngày 23-8 đến nay, TP đã tích cực triển khai cho người dân tự lấy mẫu tại nhà và xét nghiệm diện rộng ở TP với mục tiêu nhanh chóng tìm F0 trong cộng đồng. Do đó số ca mắc tăng cao, bình quân mỗi ngày phát hiện 5.300 ca F0.

Tính đến sáng 7-9, có tổng cộng 259.055 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP, trong đó có 258.595 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 460 trường hợp nhập cảnh, hiện đang điều trị cho 42.029 bệnh nhân. Trong ngày 6-9 có 5.196 bệnh nhân xuất viện, 253 ca tử vong. Số bệnh nhân xuất viện cộng dồn đến ngày 6-9 là 133.592 trường hợp.

Về huy động và sử dụng các lực lượng tham gia chống dịch, hiện TP có 177.300 người tham gia và tiếp nhận trên 24.000 người từ các bộ, ngành tăng cường hỗ trợ.

TP đã cử 312 tổ công tác với trên 1.300 cán bộ tăng cường hỗ trợ TP Thủ Đức và các quận, huyện. Trung tâm an sinh xã hội của TP đã trao trên 1,6 triệu túi an sinh, vận động hơn 85.000 chủ nhà trọ miễn, giảm cho 670.000 phòng trọ với số tiền hơn 329 tỉ đồng. Chương trình SOS của Trung tâm an sinh xã hội đã trao cứu trợ khẩn cấp 10.500 phần quà.

“Nhìn chung, chăm lo an sinh được các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện với phương châm “không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc”, nhiều lực lượng được huy động để thực hiện. Tuy nhiên, cũng có lúc chưa đáp ứng đủ nhu cầu kịp thời của người dân, có lúc có nơi vẫn còn tình trạng người dân bức xúc vì chưa được hỗ trợ hoặc hỗ trợ không đồng đều. TP đang tăng cường các lực lượng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân” - ông Hải thông tin.

Dự trù tiêm vaccine cho người trở lại TP sau giãn cách

Chiều cùng ngày, BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP, thông tin thời gian qua công tác tiêm chủng được TP hết sức quan tâm. Vào ngày 28-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP đã ban hành Kế hoạch 2971 tiêm chủng vaccine tại TP với mục tiêu cơ bản hoàn thành tiêm cho người có chỉ định tiêm vaccine theo bốn giai đoạn.

Theo BS Nguyễn Hoài Nam, theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP, đến ngày 30-6, TP có 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên sinh sống, kể cả người dân chưa có hộ khẩu. Sau khi TP thực hiện giãn cách xã hội và các quận, huyện rà soát lại thì hiện có 6,4 triệu người, do người dân di chuyển đi nơi khác. Do đó, TP cũng dự trù vaccine để tiêm cho số người dân ở các nơi sẽ quay về.

Trong đợt 5, việc tiêm vaccine tập trung vào các nhóm đối tượng như: Người cao tuổi còn lại, người có bệnh lý nền; thai phụ mang thai từ 13 tuần tuổi, bà mẹ cho con bú; người phục vụ phòng chống dịch chưa được tiêm; lực lượng tuyến đầu phát triển kinh tế: Nhà đầu tư, doanh nghiệp, công nhân, nhóm cung cấp dịch vụ hàng hóa thiết yếu, nhóm liên quan đến việc lưu thông…



Bộ đội đưa thực phẩm đến tận nhà cho người dân phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cố gắng đạt mục tiêu cuối tháng 9 có 50% dân số TP được tiêm mũi 2 Tùy theo số lượng vaccine được phân bổ, dự kiến từ ngày 16 đến 30-9, TP sẽ bao phủ mũi 2 cho 33% người có chỉ định tiêm vaccine. Đến hết tháng 9, nếu có đủ vaccine, TP sẽ đạt mục tiêu tiêm 50% và sau ngày 15-10 sẽ đạt 80%-100% số người được tiêm mũi 2.

TP sẽ chọn tiêm vaccine chất lượng, phù hợp cho mũi 2

Cũng trong chiều 7-9, BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã trả lời báo chí một số vấn đề về việc có thể tiêm trộn vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho người đã đến hạn tiêm mũi 2 vaccine Moderna hay không. Theo BS Nguyễn Hoài Nam, thế giới hiện nay có bốn công nghệ sản xuất vaccine. Loại thứ nhất là vaccine vector virus, tức là sử dụng một loại virus khác với virus SARS-CoV-2 nhưng có một đoạn gen của SARS-CoV-2 để sản xuất vaccine. Các vaccine sử dụng công nghệ này là AstraZeneca, Johnson & Johnson và Sputnik V.

Loại thứ hai, sử dụng mã di truyền của virus SARS-CoV-2, gồm vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Hai loại này sản xuất với công nghệ giống nhau.

Loại thứ ba, sử dụng một phần virus với một đoạn protein, như vaccine Nanovax của Mỹ và vaccine Nano Covax của Việt Nam. Còn loại thứ tư là sử dụng virus gây bệnh nhưng giảm độc lực, gồm vaccine Sinopharm và vaccine Sinovac.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi tiêm vaccine mũi 1 là AstraZeneca thì mũi 2 nếu thiếu vaccine, có thể sử dụng vaccine Pfizer. Theo các hướng dẫn khác, có thể sử dụng vaccine có cùng công nghệ sản xuất để tiêm cho người dân. Trên thế giới, trong tình hình thiếu vaccine, các nước cũng thực hiện tiêm trộn các loại vaccine khác nhau. Qua nghiên cứu của Mỹ và Canada, việc sử dụng vaccine cùng công nghệ sản xuất hoặc trộn các loại khác với nhau có hiệu quả tốt và chưa ghi nhận tai biến xảy ra.

BS Nguyễn Hoài Nam khẳng định các đội tiêm ở 22 quận, huyện và TP Thủ Đức đang chọn tiêm các loại vaccine chất lượng, phù hợp cho những trường hợp đã tiêm mũi 1, mục tiêu làm sao 100% người dân được tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 càng nhanh càng tốt, làm sao bảo vệ hiệu quả cho người dân.

Tiêm vaccine là ưu tiên hàng đầu của TP hiện nay Tại cuộc họp báo vào chiều 7-9, BS Nguyễn Hoài Nam cũng đã phát biểu: “Nếu như trước đây TP ưu tiên xét nghiệm thì thời gian này ưu tiên hàng đầu là tiêm vaccine để mỗi người dân có kháng thể chống lại dịch bệnh. Khi tiêm vaccine đầy đủ, các hoạt động kinh tế của TP mới từng bước mở cửa. Những người chưa tiêm mũi 1 sẽ được tiêm mũi 1, những người đã đến thời hạn tiêm mũi 2 sẽ được tiêm để tăng độ bao phủ vaccine cho người dân”.