Phó chủ tịch Vĩnh Long hiến kế 'gỡ' tình trạng thiếu giáo viên

Thống kế của Bộ GD&ĐT, năm học 2019-2020 cả nước thiếu trên 42.000 giáo viên mầm mon và trên 20.000 giáo viên tiểu học. Có địa phương thiếu đến gần 8.000 giáo viên gây khó khăn trong công tác dạy học.



Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết hiện Nghệ An vẫn còn hơn 1.000 điểm trường lẻ, tập trung ở 5 huyện miền núi. Nhằm triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, Nghệ An xin bổ sung hơn 7.800 giáo viên mầm non và phổ thông.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020 sáng 31-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban ngành Trung ương bổ sung 7.843 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, phổ thông.



Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nêu ý kiến tại hội nghị

Trước thực trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở nhiều địa phương nói chung và Vĩnh Long nói riêng, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho rằng trước tình trạng thiếu giáo viên trên cả nước, Chính phủ đã có nghị quyết 102 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Tuy nhiên vấn đề rất khó khăn là không có nguồn để tuyển do áp dụng quy định về điều kiện trình độ chuẩn của giáo viên các cấp học theo Luật giáo dục năm 2019, rất khó đạt được mục tiêu “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”.

“Tôi đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu đề xuất việc tuyển dụng sinh viên có bằng trung cấp sư phạm mầm non và cao đẳng sư phạm tiểu học trong giai đoạn chuyển tiếp này. Người được tuyển dụng phải cam kết sẽ học nâng cao chuẩn trình độ đào tạo đến năm 2025, nếu không sẽ chấm dứt hợp đồng. Việc này sẽ chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên, lại tạo điều kiện cho những người tốt nghiệp sư phạm nhưng chưa có việc làm” – bà Thanh đề xuất.

Là địa phương chịu tổn thất nặng nề do đại dịch COVID-19 cũng như cơn bão số 9 vừa qua, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ hạ thấp tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển dụng để giải quyết khó khăn về nguồn tuyển.

"Với vùng đồng bào dân tộc miền núi thì giáo viên mầm non có trình độ trung cấp là được rồi, tiểu học nên là giáo viên có trình độ cao đẳng. Quảng Nam có 9 huyện miền núi nên rất mong Bộ có quy định mở riêng đối với miền núi, khắc phục tình trạng số lượng đăng ký thi tuyển giáo viên thấp hơn chỉ tiêu tuyển dụng do khó khăn về nguồn tuyển” – ông Tân nói.