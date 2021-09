Sáng 19-9, bác sĩ Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, trong đợt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại đây có một trường hợp tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca trong vòng 10 phút.

Theo đó, ngày hôm qua, huyện Lệ Thủy triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại điểm Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy và Trung tâm văn hóa huyện Lệ Thủy.

Cô NTK (giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Thủy, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thuỷ) được tiêm tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy.

Giải thích rõ về trường hợp này, BS Vận cho biết, khi vào khu vực tiêm, có 2 tờ giấy, một tờ tự nguyện kê khai tiêm vaccine, một tờ do bác sĩ khám. Sau đó, cô K. vào tiêm, các nhân viên đã đánh vào tờ bác sĩ khám mục "đã tiêm".

Tiếp đó, cô K. gấp tờ giấy đánh dấu "đã tiêm" đi, qua bàn khác trình tờ giấy khai tự nguyện tiêm vaccine để được tiếp tục tiêm.

Tại bàn tiêm thứ 2, do cô K. lại đưa tờ khai tiêm nên nhân viên tiếp tục tiêm mũi 2 trong vòng chưa đến 10 phút. Sau đó, nhân viên lật tờ giấy để đóng dấu liền phát hiện cô K. đã tiêm ở bàn trước.

Ngay sau đó, cô giáo K. được đưa sang phòng khám bên cạnh để theo dõi ở bàn cấp cứu. Sau hơn 40 phút, bệnh viện đã cho người chở cô K. về nhà.

Đến sáng nay, người nhà cô K. báo tình trạng sức khỏe của cô không vấn đề gì. Bác sĩ Vận cho biết bệnh viện đã báo cáo lên trên chờ xử lý trường hợp này.

"Trước khi tiêm, các bác sĩ đã giải thích chỉ được tiêm một mũi vaccin phòng COVID-19, không hiểu sao cô K. còn muốn tiêm tiếp, khi chúng tôi đến thăm khám sức khỏe, cô K. còn nói có ý định tiêm một lần 4 mũi"- BS Vận nói thêm.