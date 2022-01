Tuyến đường từ Phạm Văn Đồng trải dài đến Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức) đã có rất nhiều loài hoa được trưng bán tết như mai, cúc, mào gà, vạn thọ, hoa giấy... Trong đó có hoa thiên phúc (pháo bông) là cây cảnh giống Thái Lan. Loài hoa này đã xuất hiện tại TP.HCM vài năm trở lại đây, được nhiều người ưa chuộng.



Hoa thiên phúc (hay còn gọi cây pháo bông) được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hoa thiên phúc được anh Võ Trường Hận (43 tuổi) và con là Võ Tuấn Kiệt (19 tuổi) chở từ Nha Trang vào TP.HCM bán tết. Anh Hận cho biết vận chuyển vào TP hai xe hoa, tổng cộng 260 cây, tuần qua đã bán được khoảng 100 cây cả sỉ và lẻ. Anh thuê mặt bằng để bán hoa đến 29 tết với giá 10 triệu đồng.



Nếu biết chăm sóc, hoa có thể chơi được nhiều năm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Khách mua hoa đa số vì thấy cây lạ, bông nở bung lại giống pháo bông, đặc biệt nếu biết chăm sóc có thể chơi được nhiều năm. Những năm trước nhà tôi chỉ bỏ sỉ hoa tại vườn. Năm nay vì dịch bệnh, thương lái không đến vườn lấy sỉ nên tôi và con trai phải chở vào TP.HCM bán từng chậu để hoa không nằm bãi” - anh Hận chia sẻ.



Anh Hận vận chuyển vào TP hai xe hoa, tổng cộng 260 cây để bán. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Được biết đây là hoa do chính tay mẹ anh Hận trồng từ tháng 11 năm ngoái. Giá mỗi cây dao động từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng, nếu bỏ sỉ giá chỉ từ 800.000 đến 900.000 đồng. Theo anh Hận, giá hoa sỉ năm nay cũng tương đương mọi năm, không chênh lệch nhiều.

Anh Hận cùng con trai bán hoa cả ngày, tối phải thức canh hoa đến 1 - 2 giờ sáng và ngủ ngay tại chỗ bán hoa. Anh đưa tay chỉ vào những vết muỗi cắn trên mặt và nói: “Tôi cùng con trai cả ngày phải bưng hoa lên xuống xe thường xuyên nên ai cũng rất mệt. Tối phải ngủ để lấy sức hôm sau bán tiếp chứ không thay phiên thức trắng canh hoa được. Ở đây là đường cái nên chắc không sao đâu. Với gốc hoa nặng lắm, trộm khó mà vận chuyển đi được”.



Con trai anh Hận là Võ Tuấn Kiệt mỗi dịp tết lại phụ ba mẹ bán hoa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đây là lần đầu hai ba con anh Hận chở hoa vào TP.HCM bán. Vì khách mua chưa đông nên anh phải chở hoa đến các vựa cây kiểng chào hàng bỏ sỉ. Nếu chủ vựa đồng ý, họ sẽ đem xe bán tải đến chở hoa về bán.

Anh Hận mong sắp tới bán đắt khách hơn để được về sớm ăn tết. Nếu đến tết mà vẫn còn từ 30 đến 40 cây trở lên thì anh sẽ vận chuyển về lại Nha Trang để chăm sóc, đợi tết năm sau bán tiếp. Nếu còn khoảng vài cây anh sẽ chở lên chùa cúng dường.



Mai vàng đã bắt đầu nở rộ "đợi" người dân tậu về. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Một chủ vựa hoa khác trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) cho biết năm nay số lượng hoa tết nhập vào giảm một nửa so với năm ngoái. “Gia đình tôi sẽ tự bán chứ không thuê người để đỡ chi phí.



Cúc mâm xôi nở rộ những ngày giáp tết. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

"Các mặt hàng hoa tết năm nay đều tăng giá từ 10% đến 20% so với năm ngoái vì khan hiếm nguồn hàng. Tuy nhiên, theo tôi dự đoán trong những ngày tới sức mua sẽ nhộn nhịp hơn. Mấy ngày hôm nay khách đã bắt đầu tìm đến mua hoa, các loại chậu to như hoa giấy đang được khách hàng ưa chuộng. Hy vọng tết này hoa sẽ đắt khách như những năm chưa có dịch” - chủ vựa hoa nói.



Các mặt hàng hoa tết năm nay đều tăng giá từ 10% đến 20% so với năm ngoái. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trước công viên Lê Thị Riêng (quận Tân Bình), hoa tết cũng được bày bán nhộn nhịp. Ông Trần Văn Chất (63 tuổi) hơn 20 năm làm nghề buôn bán hoa tại đây cho biết năm nay hoa tết ông nhập vào giảm 30% so với năm trước. Nguyên nhân do các nhà vườn trồng hoa đều chủ động giảm số lượng do sợ ảnh hưởng dịch bệnh.



Năm nay số lượng hoa tết ông Chất nhập vào giảm 30% so với năm trước. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nguồn hoa ông lấy từ các tỉnh miền Tây như Cái Mơn, Sa Đéc, Long An… Các loại hoa bán tết chủ yếu là hoa ly, hoa giấy, cúc vàng, cúc mâm xôi, đồng tiền và các loại hoa để bàn.



Các loại chậu to như hoa giấy đang được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Tuy số lượng hoa giảm nhưng nhu cầu khách mua năm nay tăng hơn năm trước. Tôi phải tăng số lượng nhân công làm việc, trực vào buổi tối, đồng thời lắp camera, rào sắt xung quanh tránh bị mất cắp. Mong từ đây đến tết cửa hàng của tôi sẽ bán được nhiều hoa hơn nữa để vớt vát lại những tháng ngày đóng cửa vì dịch"- ông Chất chia sẻ.



Hoa tết nhiều màu sắc được bày bán nhộn nhịp. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Một khách mua hoa đang chọn những chậu hoa giấy đẹp nhất kể: “Bây giờ tôi chỉ đi mua mấy loại cây cảnh như hoa giấy, hoa mai thôi. Loại cây này mua sớm sẽ không sợ hoa tàn mà còn lựa được cây đẹp. Còn những hoa cúc, hoa vạn thọ thì gần tết vài ngày tôi mới mua vì mua sớm không biết chăm sợ nhanh tàn lắm.

Giá hoa tết năm nay có tăng một chút so với năm ngoái nhưng tăng không đáng kể. Đợt dịch vừa qua, nhà tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng sắm sửa để có không khí tết rộn ràng, ấm áp. Tết đến mà có những chậu hoa đủ màu sắc trong nhà là tự nhiên mọi người ai cũng vui tươi, phấn khởi” - người mua hoa tâm sự.