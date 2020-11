SCB hướng về miền Trung thân yêu

Những ngày qua, người dân cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt. Với tình cảm và trách nhiệm vì cộng đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đã có những hành động thiết thực chung tay cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước thiên tai, lũ lụt.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" từ đại diện SCB - ông Hoàng Minh Hoàn, Phó Tổng Giám đốc thường trực SCB.



Tính đến cuối tháng 10-2020, cán bộ nhân viên SCB đã quyên góp gần 1,5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung. Toàn bộ số tiền này được SCB trao tặng trực tiếp đến những người dân tại những khu vực thiệt hại nặng do lũ lụt ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình và Quảng Trị, từ ngày 02-11 đến 18-11.

Đại diện SCB – Ông Bùi Anh Dũng (thứ 5 từ trái sang, hàng thứ 1) nhận giấy chứng nhận từ Ban thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM trong chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương”



Trước đó, ngày 17-10, SCB đã ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” thông qua chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” - sự kiện thường niên được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Ngày 21-10, SCB tiếp tục ủng hộ 01 tỉ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của TP.HCM, thông qua chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức.

Đây là những là sự kiện thường niên được ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng Đảng và Nhà nước tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo trong xã hội và lan tỏa rộng rãi sự quan tâm, nhân văn, nhân ái trong cộng đồng.

Trước những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến kinh tế thế giới và trong nước, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp trong thời gian qua, nhiều gia đình đã nghèo nay lại càng khó khăn. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ đề ra năm nay có ý nghĩa sâu sắc khi tiếp tục tập trung cho các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh kinh tế – xã hội cả nước gặp khó khăn vì dịch COVID-19, SCB đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực và kịp thời như trao tặng 150 triệu đồng ủng hộ đội ngũ y bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi huyện Hòa Vang, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang; đóng góp gần 1,6 tỉ đồng để mua tặng 100 giường y tế cho các bệnh viện tại TP.HCM, Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Trị trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; tài trợ 1,2 tỉ đồng để xây dựng 20 nhà ở cho gia đình chính sách khó khăn tại tỉnh Long An...

Bên cạnh đó, SCB tiếp tục tích cực triển khai chuỗi hoạt động “SCB chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, gồm những chính sách ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng, hỗ trợ vượt qua ảnh hưởng của dịch COVID-19, như: cấp sổ tiết kiệm Online tích hợp mã QR qua Email và SMS, miễn phí nhiều dịch vụ online cũng như xem xét giảm lãi suất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn vì đợt dịch bệnh trong thời gian qua…