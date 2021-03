Đại tá Nguyễn Quang Định, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp mới đây cho biết: “Thời gian dần đây, BĐBP tỉnh này đã tăng cường thêm bốn chốt, nâng tổng số chốt là 21”.

Theo Đại tá Định, từ 14-3 đến 21-3, lực lượng biên phòng đã bàn giao các Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đưa đi cách ly tổng cộng 36 người (có 8 trẻ em). Trong đó có 29 người nhập cảnh không đúng thủ tục, 5 người nhập cảnh trái phép và đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 60 triệu đồng.

Tại tỉnh An Giang, tình trạng nhập cảnh, xuất cảnh trái phép từ biên giới Campuchia về Việt Nam còn diễn biến phức tạp. Từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam rồi đến An Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Bên cạnh đó các lực lượng còn kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp Việt kiều Campuchia có ý định nhập cảnh trái phép về Việt nam do sợ ảnh hưởng dịch COVID-19 ở Campuchia. Mới đây nhất là vào tối 20-3, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 61 người dân tộc Chăm có hộ khẩu ở huyện An Phú nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.



Nhóm 61 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam bị phát hiện và bắt giữ vào tối 20-3. Ảnh: LINH ĐAN

Các huyện biên giới An Giang chuẩn bị tốt các khu cách ly, phải có phương án thực hiện kiểm soát tốt, tránh bị lây nhiễm chéo.

Biên phòng phối hợp các lực lượng liên quan thực hiện rà soát lại quân số, có đề xuất, kiến nghị để đảm bảo cho công tác ngăn chặn nhập cảnh trái phép; quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Ban chỉ đạo tỉnh An Giang thành lập 11 tổ thực hiện kiểm tra công tác tuyên truyền, phát động phong trào “toàn dân phòng chống dịch” trên địa bàn tỉnh An Giang, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các xã, phường lơ là.

Tính từ ngày 18-3-2020 đến 18-3-2021, các đơn vị đã phối hợp bàn giao cho Ban chỉ đạo các huyện, thị xã biên giới tỉnh đưa vào cách ly tập trung 4.845 người.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng vừa ban hành Công văn số 322 tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Cụ thể, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn mình quản lý, đồng thời quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các lực lượng phòng, chống dịch.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị và các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, đường biển trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, cạnh đó, đảm bảo tất cả người nhập cảnh phải được cách ly tập trung và xét nghiệm tầm soát COVID-19 đúng quy định. Công an tỉnh chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phân loại người nhập cảnh qua cửa khẩu, quản lý chặt chẽ về công tác cư trú, khai báo y tế; xác minh, truy tìm, truy vết,...

Theo Công văn, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh chủ động điều phối lực lượng phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19 theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Viện Pasteur TP HCM tổ chức tập huấn chuyên môn về xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên y tế của Trung tâm Y tế TP Hà Tiên, huyện Giang Thành và huyện Kiên Lương. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thiết lập bệnh viện dã chiến quy mô 200 giường tại TP Hà Tiên. Cạnh đó, sẵn sàng mọi điều kiện để có thể đưa vào hoạt động ngay khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thiết lập.