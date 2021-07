Ngày 2-7, nhóm phóng viên thường trú tại Phú Yên cùng những người bạn phối hợp Công ty CP Sam Medical (sản xuất thiết bị y tế phòng hộ cá nhân, găng tay y tế, đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế tại TP.HCM) trao 500 bộ đồ bảo hộ, 112.000 khẩu trang y tế hỗ trợ cho bệnh viện dã chiến tại TP Tuy Hòa, bệnh viện dã chiến tại thị xã Đông Hòa, Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa (Phú Yên). Số hàng hóa y tế này có tổng trị giá 252 triệu đồng.



Trao quà trợ giúp người dân trong khu vực phong tỏa ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc công ty Công ty CP Sam Medical, chia sẻ: Công ty mong muốn được góp phần cùng tỉnh Phú Yên sớm khống chế, dập được dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ nhanh.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Yên gửi lời cảm ơn đến Công ty CP Sam Medical đã kịp thời hỗ trợ, góp phần giúp tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19.



Trao khẩu trang, đồ bảo hộ tặng các bệnh viện dã chiến ở Phú Yên.

Trước đó, nhóm phóng viên thường trú tại Phú Yên đã trao 235 suất quà trợ giúp người dân trong khu vực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 ở thôn Tân An, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An và thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên). Mỗi suất gồm gạo, mì ăn liền, mắm, dầu ăn… Số quà này do các phóng viên thường trú tại Phú Yên đóng góp và vận động từ các doanh nghiệp ở Phú Yên, TP.HCM với tổng giá trị 32 triệu đồng.



Trao quà hỗ trợ người dân tại một chốt kiểm soát.

Đây là việc làm hưởng ứng sự kêu gọi của lãnh đạo tỉnh Phú Yên về hỗ trợ những người dân đang gặp khó khăn tại các khu vực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19, lực lượng y tế đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Một số hình ảnh trao quà hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa chống dịch ở Phú Yên: