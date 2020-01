Nhiệt độ trung bình tuần từ ngày 23 đến 27-1-2020 (tức từ ngày 29 đến mùng 3 tết Nguyên đán) có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm nhưng so với tết 2019 thì nhiều khả năng lạnh hơn và có mưa.

Các tỉnh miền Bắc sẽ lạnh và đậm chất xuân hơn so với tết năm 2019 và khả năng sẽ có nhiều kiểu thời tiết cùng xảy ra trong dịp tết (mưa rồi chuyển nhanh sang mưa phùn, mưa nhỏ). Bắc bộ mưa rét, Nam bộ có thể xảy ra nắng nóng.

Đề cập tới diễn biến thời tiết ngày “ông Táo về trời” 17-1 (tức 23 tháng Chạp), Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết phía tây Bắc bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét.

Phía đông Bắc bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía nam ngày nắng, gió nhẹ.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, gió nhẹ.

Khu vực Nam bộ có mây, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.