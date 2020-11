Trang trại bò sữa TH: điểm hẹn của các Đại sứ ASEAN

Sự kiện do Đại sứ quán Indonesia và Tập đoàn TH tổ chức, có sự hiện diện của các Đại sứ, Đại biện (đại biểu ngoại giao), Tham tán, người đại diện cơ quan ngoại giao của các quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Cuba, Indonesia, Malaysia, Myanmar, New Zealand...



Tập đoàn TH – “Đại sứ” nông nghiệp công nghệ cao

Năm 2020 đánh dấu Việt Nam đảm đương vai trò Chủ tịch ASEAN, cũng là dịp tròn 25 năm Việt Nam tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Chủ đề của năm ASEAN 2020 là “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” với 5 trọng tâm ưu tiên, trong đó đặc biệt là “Thúc đẩy phát triển thịnh vượng trên cơ sở liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0”.

Trên tinh thần đó, sự kiện Gặp gỡ Đại sứ ASEAN và Tập đoàn TH được tổ chức tại “thủ phủ bò sữa” của TH tại Nghĩa Đàn đóng vai trò như một “đại sứ” giới thiệu mô hình nông nghiệp công nghệ cao của nông nghiệp Việt Nam đến với các quốc gia ASEAN và đối tác ASEAN.

Đây là vinh dự của doanh nghiệp đang giữ vị trí dẫn đầu về thị phần sữa tươi sạch tại Việt Nam nhân dịp doanh nghiệp kỷ niệm 10 năm dòng sữa tươi sạch TH true MILK có mặt trên thị trường – 10 năm nỗ lực không ngừng vì sự hoàn mỹ trong từng giọt sữa.

Các đại sứ ASEAN và đối tác ASEAN chụp ảnh lưu niệm cùng bà Thái Hương, Nhà sáng lập – Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH (đứng giữa)



“Năm 2020, Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức khó khăn do dịch COVID-19 và gây ảnh hưởng trên diện rộng của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thế nhưng, nền kinh tế tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng: tăng trưởng kinh tế GDP 3,4%, trong đó nông nghiệp tăng trưởng 4,76%. Để có được con số tăng trưởng này, chúng tôi đánh giá rất cao Tập đoàn TH và cảm ơn người đứng đầu là bà Thái Hương, vì đã chọn kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, một lĩnh vực khó khăn và đã làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp Nghệ An. Đặc biệt, Tập đoàn TH có trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á và có nhà máy chế biến sữa lớn nhất Đông Nam Á”, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ tại sự kiện.



Các Đại sứ ấn tượng trước sự lớn mạnh của TH

Tại trang trại bò sữa của TH, các đại sứ, đại diện ngoại giao đã được tận mắt chứng kiến bò sữa được tắm mát, nghe nhạc trước khi vào vắt sữa trong dàn vắt sữa sạch và khép kín hoàn toàn. Đặc biệt, bò được đeo chip điện tử, toàn bộ thông tin về bò được truyền vào hộp nhận tín hiệu tại Trung tâm vắt sữa và cập nhật vào máy tính, trong đó có các thông tin cảnh báo bệnh để đảm bảo chỉ có bò sữa khỏe mạnh mới được bước vào dàn vắt.

Các đại sứ và đại diện ngoại giao các quốc gia/vùng lãnh thổ ASEAN và đối tác của ASEAN thăm Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH true MILK



Ấn tượng với cụm trang trại bò sữa của Tập đoàn TH, bà Wendy Matthews – Đại sứ New Zealand cho biết: “Bản thân tôi là người được sinh ra và lớn lên từ trang trại, tôi sẽ chia sẻ những tấm hình cho cha tôi, người thân và đồng nghiệp về chuyến đi thú vị này. Tôi rất ấn tượng với những gì mà Tập đoàn TH đã làm được trong 10 năm qua và hy vọng trong thời gian tới TH sẽ càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa”.



Tại Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên và Nhà máy Sữa tươi sạch TH, đoàn đã tham quan những dây chuyền sản xuất hiện đại, đây là 2 mắt xích quan trọng trong quy trình sản xuất khép kín của TH đối với 2 định hướng phát triển là con đường sữa tươi sạch và con đường đồ uống tốt cho sức khỏe.

Cánh đồng nguyên liệu của TH là điểm dừng chân cuối cùng và tạo sự chú ý lớn với đoàn đại sứ khi những số liệu về năng suất thu hoạch áp dụng công nghệ cao và khoa học quản trị hiện đại được thống kê ở đây vượt xa so với các phương thức canh tác truyền thống. Theo số liệu, việc áp dụng các thành tựu cách mạng 4.0 và nông nghiệp đã giúp năng suất cỏ trên cánh đồng lên tới 150 tấn/ha/năm, năng suất ngô 48 tấn/ha/vụ, gấp hàng chục lần so với các phương thức canh tác truyền thống.

TH, đối tác lớn của nhiều quốc gia châu Á và ASEAN

Được biết, Tập đoàn TH hiện đang có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với khá nhiều quốc gia ASEAN và đối tác ASEAN, trong đó có New Zealand, Mỹ, Úc. Riêng với New Zealand, Tập đoàn TH đã có 18 lần nhập khẩu giống bò sữa cao sản từ quốc gia này. Trang trại TH cũng sử dụng các chuyên gia và áp dụng quy trình thú y tiêu chuẩn hàng đầu thế giới của New Zealand. Có thể nói, các đối tác tới từ New Zealand đã có những đóng góp không nhỏ cho dự án của TH từ những ngày đầu tiên cho tới nay.

Ở Châu Á, TH không ngừng mở rộng thị trường. Tháng 10-2019, TH được Trung Quốc cấp mã giao dịch, chính thức được công nhận đầy đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, các sản phẩm sữa, chế phẩm từ sữa, nước trái cây của TH đang hiện diện tại nhiều chuỗi siêu thị lớn ở Malaysia, Philippines, Cam pu chia.

Trao đổi với Đại sứ và Đại diện ngoại giao của các nước trong buổi gặp gỡ, bà Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH bày tỏ: “Tôi mong muốn các ngài sẽ là cầu nối thúc đẩy sự hợp tác giữa TH với đất nước các ngài, để chúng ta cùng nhau chia sẻ và gánh vác vì lợi ích chung. Thực tiễn đã chứng minh, trong khủng hoảng kinh tế hay khủng hoảng dịch bệnh thì các ngành mà chúng tôi đang đi chính là cứu cánh. Đó là nông nghiệp, phát triển các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sạch, chất lượng cao; đó là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục để giúp người dân có thể lực và trí lực tốt hơn…”.