Triệu tập người đàn ông say rượu tung tin sai về COVID-19

Ngày 8-3, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh cùng Phòng PA03, Công an tỉnh Hà Tĩnh hoàn tất hồ sơ, xem xét xử lý anh Phan Duy Ng. (38 tuổi, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi tung tin sai sự thật về COVID-19.



Công an và Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh làm việc với anh Phan Duy Ng. (bên phải).

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 7-3, sau khi đi uống nhiều rượu về, anh Ng. lấy điện thoại ra đăng một đoạn video quay cảnh ăn nhậu lên Facebook cùng dòng trạng thái, chú thích: "COVID-19 đã về đến lộc ha roi tàu ơi”.

Sau khi đăng nội dung trên, anh Ng. cất điện thoại rồi lên giường ngủ. Nhiều người xem video cùng dòng trạng thái đã chia sẻ lên các tài khoản Facebook. Nhiều người dân cũng hoang mang, lo lắng.

Sau đó, có người gọi, nhắc nhở, khuyên anh Ng. tỉnh dậy gỡ bỏ thông tin thất thiệt trên. Bởi cho đến hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An không có người nào dương tính với virus COVID-19.

Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp Phòng PA03 (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng truy tìm chủ nhân Facebook trên là anh Ng.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Phòng PA03, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh triệu tập anh Ng. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Ng. cho rằng do uống rượu về say rồi cầm điện thoại chơi và khi thấy video đã quay từ lâu nhưng chưa đăng tải nên anh đăng lên Facebook với ý định đùa người bạn cho vui. Anh Ng. không ngờ say rượu và đăng đùa nghịch với bạn lại xảy ra hậu quả lớn như vậy. Anh Ng. cũng thể hiện sự hối hận về việc làm trên và hứa không mắc sai lầm lần nữa.