Omicron ở nước nhiệt đới không hoành hành như ở các nước ôn đới Liên quan đến biến chủng mới Omicron, BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Truyền nhiễm TP.HCM, cho rằng biến chủng Omicron xuất hiện ở Việt Nam là hệ quả tất yếu, không tránh được. Tuy nhiên, ở những nước có khí hậu nhiệt đới thì biến chủng Omicron không hoành hành như ở các nước ôn đới. Cụ thể, virus Corona sẽ khó lây và không lây lan nhanh, ít gây bệnh nặng hơn so với các nước ôn đới. Hơn nữa, khi khí hậu chuyển sang mùa nóng thì người nhiễm virus này cũng sẽ khó bị viêm phổi hơn. BS Khanh nhận định biến chủng Omicron có sự thay đổi protein gai làm cho khả năng nhân lên ở đường hô hấp trên (mũi, hầu, họng) nhanh hơn, do đó thời gian ủ bệnh, hết bệnh cũng ngắn hơn. Ngoài ra, người nhiễm biến chủng này ít có triệu chứng hoặc không có triệu chứng nhiều hơn, do đó cũng lây lan nhiều hơn. “Người dân cần nghiêm túc thực hiện 5K (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập, khử khuẩn, khai báo y tế) và tiêm vaccine bổ sung (mũi 3). Người có kháng thể bảo vệ cao nếu có bệnh cũng bệnh rất nhẹ, khó bệnh hoặc bệnh nhẹ hơn người chưa tiêm vaccine” - BS Khanh nói.