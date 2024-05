Xác thực sinh trắc học, tuyệt chiêu để ngăn lừa đảo trực tuyến 24/05/2024 15:06

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định 2345 về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học

Kể từ ngày 1-7 tới đây, các giao dịch chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc giá trị trên 20 triệu đồng/ngày sẽ phải xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt hoặc vân tay. Sinh trắc học này phải khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học lưu trong chip của thẻ CCCD.

Theo đó, để tránh gián đoạn khi giao dịch, thời gian gần đây các ngân hàng đã thông báo đến khách hàng về việc cần hoàn thành cài đặt xác thực sinh trắc học sớm nhất có thể, trước ngày 01-7-2024.

Chẳng hạn muốn cài đặt sinh trắc học trên ứng dụng BIDV SmartBanking, chủ tài khoản cần chuẩn bị thẻ CCCD gắn chip và truy cập tính năng “Cài đặt sinh trắc học”, sau đó chọn các chức năng và nhập hạn mức tối thiểu cần xác thực bằng sinh trắc học, có thể từ 50.000 đồng cho đến 20 triệu đồng.

Tiếp đến, chụp hai mặt của CCCD gắn chip, đọc thông tin trên chip CCCD. Cuối cùng là chụp ảnh khuôn mặt để hoàn tất việc cài đặt.

Khi đã hoàn tất bước cài đặt sinh trắc học trên app, nếu chuyển tiền vượt hạn mức cài đặt hoặc vượt ngưỡng theo quy định của NHNN, BIDV SmartBanking sẽ bật camera điện thoại để xác thực hình ảnh khuôn mặt của khách hàng. Khi đó, chủ tài khoản chỉ cần nhập mã Smart OTP hoặc SMS OTP là hoàn tất giao dịch.

Ông Lê Trung Thành, Phó Tổng giám đốc BIDV cho biết: "Theo Quyết định 2345, khách hàng khi thực hiện các giao dịch vượt ngưỡng theo quy định của NHNN hoặc khi thực hiện giao dịch đầu tiên khi cài đặt mới hoặc cài đặt lại BIDV SmartBanking trên thiết bị mới sẽ cần bổ sung bước xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt.

Tức là các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc dưới 10 triệu đồng/lần nhưng tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên thì đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải bổ sung phương thức xác thực bằng khuôn mặt.

Các giao dịch chuyển tiền dưới 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch không quá 20 triệu đồng mỗi ngày thì chỉ cần xác thực bằng mã Smart OTP hoặc SMS OTP như thông thường mà không cần xác thực bằng khuôn mặt."

Xác thực sinh trắc học qua vân tay/khuôn mặt chỉ áp dụng với giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu trở lên. Ảnh:T.L

Làm sạch dữ liệu để hạn chế tình trạng tài khoản "ảo"

Lãnh đạo các ngân hàng thương mại cho biết: Ưu điểm nổi trội khi giao dịch xác thực bằng sinh trắc học đó là an toàn và bảo mật hơn. Bởi lẽ, sử dụng chính dữ liệu sinh trắc học của khách hàng đã được xác thực với Bộ Công An để giao dịch, mã hóa và bảo vệ thông tin của khách hàng trước các rủi ro tội phạm mạng.

Thống đống NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết: "Quy định giúp xác thực khách hàng và hạn chế việc sử dụng tài khoản không chính chủ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, NHNN cũng chỉ đạo toàn ngành tăng cường công tác phòng chống, ngăn ngừa hành vi gian lận trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử và định danh e-KYC.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải triển khai các giải pháp theo dõi việc giao dịch, kiểm soát đánh giá trong và sau khi khách hàng mở tài khoản để kịp thời phát hiện những tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ để có giải pháp phù hợp".

Cũng theo bà Hồng, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán. Trong đó có phối hợp kiểm tra việc thực hiện mở, sử dụng tài khoản thanh toán, tổ chức hội nghị về an ninh, an toàn, bảo mật trong thanh toán.

Đồng thời, NHNN ký kết với Bộ Công an để yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện Đề án 06 về kết nối dữ liệu của công dân, làm sạch dữ liệu để hạn chế tình trạng tài khoản không chính chủ.

Các chuyên gia tài chính cho rằng việc cần phải xác thực khuôn mặt hay vân tay đối với các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu trở lên nhằm đảm bảo chính chủ đang thực hiện giao dịch này. Qua đó, góp phần hạn chế tối đa hình thức lừa đảo trực tuyến.

Mới đây, tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết hoạt động của các loại tội phạm mạng nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng diễn ra ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn về kinh tế, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân…

"Trong năm 2023, lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện, tiếp nhận hơn 3.500 vụ việc, tổng số tiền thiệt hại hơn 2.487 tỉ đồng. Các đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, xây dựng kịch bản chi tiết trong từng giai đoạn phạm tội" - ông Chính thông tin