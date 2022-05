Xavi đập tan nghi ngờ về Lewandowski

Blaugrana được cho là đang rất muốn ký hợp đồng với một tiền đạo chất lượng hàng đầu và đã xác định cầu thủ 33 tuổi là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của họ.

Klopp hú hồn với chấn thương của Salah (PLO)- Siêu sao của Liverpool, Mohamed Salah đã xác nhận rằng anh sẽ đủ sức để đối đầu với Real Madrid trong trận chung kết Champions League sắp tới.

Siêu sao người Ba Lan được nhiều người coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong thế hệ của anh. Robert Lewandowski đã ghi 343 bàn sau 373 lần ra sân cho Bayern Munich trên khắp các đấu trường.

Lewandowski đã giành tám chức vô địch Bundesliga liên tiếp, ba cúp quốc gia và một danh hiệu Champions League. Tuy nhiên, người hâm mộ và các chuyên gia đã đặt câu hỏi về sự quan tâm của Barcelona đối với tiền đạo này do tuổi tác của anh và thực tế là Lewy đang bước vào giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp.

Tuy nhiên, Xavi đã chỉ ra thành công của hậu vệ phải người Brazil, Dani Alves. Cầu thủ 39 tuổi gia nhập Blaugrana vào tháng 1-2022 và có ảnh hưởng ngay lập tức tới đội bóng lớn của xứ Catalan.

Cựu tuyển thủ người Tây Ban Nha đã so sánh Lewandowski với những người như Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo và Luka Modric, các chân sút có tác động lớn đến đội bóng tương ứng của họ, bất chấp tuổi tác của họ.

Xavi chia sẻ: "Tôi sẽ không nói về Lewandowski bây giờ. Nhưng tôi nên nhắc lại rằng, tôi đã đồng ý ký hợp đồng với Dani Alves. Tất cả những gì chúng tôi quan tâm là tâm lý chuyên nghiệp. Những cầu thủ như Zlatan, Modric, Ronaldo, Messi,... họ vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao. Tuổi tác không phải là trở ngại".

Lewandowski bắt đầu già như rượu ngon. Cầu thủ 33 tuổi đã ghi được 152 bàn thắng sau 142 lần ra sân trong ba mùa giải gần nhất khoác áo Bayern Munich. Anh ấy đã ghi 13 bàn chỉ sau 10 trận UEFA Champions League mùa này.

Một trong những lý do khiến Xavi rất muốn có một chân sút đẳng cấp chia lửa với tuyến trên do nội bộ đang gặp vấn đề. Memphis Depay gia nhập Blaugrana theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm ngoái, nhưng tiền đạo người Hà Lan đã có một khởi đầu ấn tượng tại Camp Nou, ghi tám bàn sau 15 lần ra sân đầu tiên tại La Liga.

Tuy nhiên, Memphis Depay đã sa sút phong độ kể từ khi Pierre-Emerick Aubameyang đến vào tháng Giêng. Thời gian thi đấu của cựu cầu thủ chạy cánh Manchester United có thể giảm hơn nữa nếu Robert Lewandowski đến vào mùa hè này.

Theo Dailymail, Depay được Tottenham Hotspur và Napoli quan tâm. Blaugrana có thể mở ra triển vọng bán cầu thủ 28 tuổi để tăng số tiền cần thiết để ký hợp đồng với Lewandowski.

Blaugrana đã leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga bất chấp khởi đầu ảm đạm của họ cho chiến dịch 2021-2022. Họ dường như đang đi đúng hướng dưới thời Xavi Hernandez và nhiều khả năng sẽ có sự đầu tư điên cuồng của cựu cầu thủ người Tây Ban Nha trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.