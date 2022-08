Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

(PLO)- Trung tướng Tô Ân Xô cho biết hiện chỉ có 3 nước trên thế giới chưa công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam do vướng vấn đề kỹ thuật, và việc này đang được giải quyết và sẽ sớm có kết quả…

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tới thắp hương ba cán bộ, chiến sỹ hi sinh trong vụ cháy quán karaoke tại Cầu Giấy, gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình.

28/07/2022 16:16

(PLO)- Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho huyện An Phú và 50 phần quà cho các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang.