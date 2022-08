Chính thức thu phí khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 48/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư.



Mức thu phí ở 2 thời điểm khác nhau

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đề nghị khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư thì phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Riêng trường hợp cơ quan quản lý CSDL chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong CSDLQG về dân cư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; công dân được khai thác thông tin của mình trong CSDLQG về dân cư thì không phải nộp phí (điểm a, b khoản 2 Điều 10 Luật Căn cước công dân).

Mức phí xác thực và khai thác thông tin công dân được quy định như sau:

Các tổ chức được thu phí gồm Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện và Công an cấp xã.

Tổ chức thu phí được trích lại 30% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định và nộp 70% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 17-9-2022.

Những ai được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư?

Như PLO đã từng thông tin, tại Nghị định 37/2021 quy định tổ chức, cá nhân được khai thác thông tin trong CSDLQG nếu đảm bảo một số điều kiện nhất định.

Đối với tổ chức: Cơ quan quản lý CSDL chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khai thác thông tin trong CSDLQG về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao qua việc kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định.

Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công khai thác thông tin trong CSDLQG bằng một trong các cách:

- Thông qua cổng dịch vụ công quốc gia;

- Thông qua cổng dịch vụ công Bộ Công an;

- Bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin;

- Theo phương thức khai thác khác do Bộ Công an hướng dẫn.

Đối với cá nhân: Công dân khai thác thông tin của mình trong CSDLQG bằng một trong các cách:

- Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia;

- Thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an;

- Bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin;

- Thông qua dịch vụ nhắn tin.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin trong CSDLQG về dân cư gửi người có thẩm quyền được quy định chi tiết tại Nghị định 37/2021.

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin phải nêu rõ lý do cần khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư; thời gian khai thác, thông tin cần khai thác và cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp.

Công dân sẽ thực hiện khai thác thông tin của mình trong CSDLQG về dân cư qua dịch vụ nhắn tin theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Việc sử dụng thông tin về công dân trong CSDLQG về dân cư phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của công dân.

Thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm những gì? Theo Điều 9 Luật Căn cước công dân 2014 (sửa đổi, bổ sung bởi Điều 37 Luật Cư trú) quy định về nội dung thông tin công dân được thu thập, cập nhật vào CSDLQG về dân cư, gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi tạm trú; tình trạng khai báo tạm vắng; nơi ở hiện tại; quan hệ với chủ hộ. Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.