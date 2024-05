Xây trạm sạc xe điện không xin phép cư dân, làm gì để người dân tự bảo vệ quyền lợi của mình? 24/05/2024 15:08

Bạn đọc Nguyễn Minh Tùng hỏi: “Chung cư chúng tôi có nhiều xe điện, cả ô tô điện và xe máy, xe đạp điện nhưng khi xây dựng trạm sạc đã không hỏi ý kiến cư dân. Chúng tôi cũng rất lo ngại đến vấn đề an toàn cháy nổ, do đó tôi muốn biết chúng tôi cần làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình?”

Lo ngại cháy nổ khi xây dựng trạm sạc, cư dân cần làm gì để đảm bảo quyền lợi.

Trao đổi với PLO, Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết chủ đầu tư chung cư có thể xây dựng, lắp đặt các trạm sạc xe điện, tuy nhiên cần đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy, nổ và an toàn điện, an toàn xây dựng nhằm đảm bảo công trình, tính mạng, sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường.

“Đối với việc chủ đầu tư không thông báo, thông tin về việc xây dựng, lắp đặt các trạm sạc xe điện đến người dân dẫn đến việc người dân hoang mang, lo ngại về an toàn của họ là điều dễ hiểu. Người dân có quyền đề nghị triệu tập Hội nghị nhà chung cư bất thường”- luật sư Hồng Linh cho hay.

Theo luật sư Hồng Linh, quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15-2-2016 người dân có quyền đề nghị triệu tập Hội nghị nhà chung cư bất thường có thành phần tham dự là đại diện chủ đầu tư, đại diện UBND cấp xã nơi có nhà chung cư. Theo đó, đề nghị chủ đầu tư giải thích việc việc xây dựng, lắp đặt các trạm sạc xe điện và các nội dung phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định, đồng thời đại diện UBND cũng có ý kiến đối với những trả lời của phía chủ đầu tư.

“Ngoài ra, người dân có thể trực tiếp gửi văn bản phản ánh sự việc đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý về việc phòng cháy chữa cháy và/hoặc đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn theo các tiêu chuẩn liên quan đối với các trạm sạc xe điện để đề nghị tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư”- luật sư Hồng Linh cho hay.

Theo luật sư, trường hợp, chủ đầu tư tự ý xây dựng, lắp đặt các trạm sạc xe điện mà không đảm bảo đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống cháy nổ và an toàn điện thì buộc phải tháo dỡ công trình và trả lại hiện trạng đúng thiết kế được phê duyệt, tuân thủ các quy định về an toàn điện, an toàn phòng, chống cháy nổ, có thể bị xử phạt theo quy định xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng tại Nghị định 167/2013.

“Trường hợp, hành vi vi phạm nêu trên gây thiệt hại về người và tài sản còn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự hiện hành về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”- luật sư Hồng Linh nói thêm.