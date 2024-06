Xe điện chạy bằng hydro hay pin, loại nào thân thiện với môi trường hơn? 20/06/2024 12:30

Những chiếc xe này cũng có thể giúp giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng để phát triển xe điện chạy pin lithium-ion. Tất cả điều này có nghĩa là sử dụng ít năng lượng hơn để sạc lại và có nhiều lựa chọn hơn để tìm nguồn nguyên liệu bền vững.

Xe điện chạy bằng hydro hay xe điện chạy bằng pin nhiên liệu (FCEV) đều là công nghệ cho ngành công nghiệp ô tô, có khả năng cải thiện phạm vi và thời gian sạc. Ảnh: Toyota.

Xe điện có tốt hơn cho môi trường không?

Theo một nghiên cứu do Science Direct công bố, việc chuyển sang sử dụng xe điện sẽ tạo ra lượng khí nhà kính (GHG) thấp hơn ở mức trung bình từ 3,6% đến 32%. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sạc tự động hoặc không dây hiệu quả hơn khoảng 50% so với việc chỉ cắm sạc khi bạn về đến nhà.

Tuy nhiên, một nghiên cứu khác được công bố trên Science Direct xác định rằng xe điện chạy bằng năng lượng do than hoặc nước điện phân của Trung Quốc sản xuất thực sự có thể gây hại cho môi trường nhiều hơn là có lợi, ngay cả khi xe điện có thể tạo ra lượng khí nhà kính thấp hơn tới 80%.

Nếu mục tiêu là độ phát xạ bằng 0 thì đánh giá vòng đời (LCA) tốt. Nghĩa là, xe điện cần phải thân thiện với môi trường để sản xuất, sạc lại và vận hành hàng ngày. Nghĩa là xe điện cần có lượng khí thải nhà kính thấp.

Với tất cả những điều này, tính hữu ích của pin xe điện chạy bằng hydro cuối cùng phụ thuộc vào LCA tốt. Do đó, các vật liệu và linh kiện cho xe điện chạy bằng hydro có thể được tìm nguồn, sản xuất và sử dụng mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường hay không.

FCEV có thể thân thiện với môi trường hơn BEV không?

FCEV mang lại nhiều lợi ích như không cần phải sạc lại, chúng có phạm vi hoạt động lớn hơn và lượng khí thải duy nhất mà chúng tạo ra là không khí ấm cùng hơi ẩm, giống như bàn ủi quần áo.

Một trong những lợi thế chính mà FCEV có so với BEV (xe điện chạy bằng pin) là chúng yêu cầu ít nguyên liệu thô hơn so với bộ pin BEV chứa coban và lithium. Do đó, FCEV cũng an toàn hơn, dễ dàng hơn và rẻ hơn để tái chế.

Vì vậy, nếu FCEV không cần sạc lại, an toàn hơn cho môi trường, ít tốn tài nguyên hơn và thậm chí dễ tái chế hơn thì chúng chắc chắn đã vượt qua bài kiểm tra LCA.

Hiện tại, vấn đề cơ bản là do cơ sở hạ tầng và động lực. Hầu hết mọi ngôi nhà ở mọi quốc gia phát triển đều được nối với lưới điện. Mặt khác, việc mua một bình hydro mới cho một chuyến đi đường dài nói thì dễ hơn làm. Tương tự như vậy, nếu bạn muốn chế tạo một chiếc ô tô điện chạy bằng lithium-ion, bạn cần hợp tác với các nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp loại pin này.

Hydro có thể là tương lai tất yếu của ô tô điện?

Theo dữ liệu bán hàng gần đây, chỉ có 424 ô tô chạy bằng hydro được bán trong khoảng thời gian sáu tháng từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, giảm so với 2.044 chiếc trong sáu tháng trước đó. Nói cách khác, có rất ít người biết rằng xe điện chạy bằng hydro là một lựa chọn.

Có thể nói ô tô chạy bằng hydro có thể là tương lai của xe điện. Vì chúng cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự như thiết lập cơ sở hạ tầng hydro, công chúng thực sự hào hứng với triển vọng lái loại xe này và các nhà sản xuất ô tô tin tưởng rằng có một thị trường cho xe điện chạy bằng hydro.