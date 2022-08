Xe khách lao xuống ruộng khi đang đổ đèo, 9 người bị thương

Chiều 21-8, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho hay cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo Quán Cau thuộc xã An Cư, huyện Tuy An.

Thông tin ban đầu từ Trạm CSGT An Mỹ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, lúc 14 giờ cùng ngày, khi đang đổ gần hết đèo Quán Cau, xe khách loại 29 chỗ 79B-00654 chạy hướng Nam - Bắc, lệch sang bên phải đường rồi lao thẳng xuống ruộng cỏ sâu gần 2 m ven đường.

Thông tin với PLO, Chủ tịch UBND huyện Tuy An nói có chín người trên xe khách bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An. May mắn là hầu hết các nạn nhân đều bị thương nhẹ.

Theo ghi nhận ban đầu của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại hiện trường, chiếc xe khách lao thẳng xuống ruộng cỏ ven đường nhưng không bị lật nên không gây thiệt hại nặng về người. Hiện chưa xác định danh tính người điều khiển xe khách.