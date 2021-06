Thời điểm này nhiều tỉnh thành trên cả nước đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt. Trong đó, một số tỉnh có nền nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 39 độ C. Với ô tô, thời tiết nắng nóng tác động trực tiếp lên thân xe làm cho nhiệt độ trong khoang nội thất có thể lên đến 50 - 80 độ C, cao hơn nhiều so với nhiệt độ bên ngoài.



Đỗ xe dưới trời nắng sẽ làm cho nhiệt độ bên trong xe cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ ngoài trởi.

Ngoài việc ánh nắng mặt trời sẽ khiến cho lớp sơn ngoại thất nhanh phai màu xuống cấp, các loại nội thất như bảng táp lô, vô lăng, ghế ngồi nhanh chóng bị làm nóng, chủ xe cũng cần lưu ý khi đỗ xe ngoài trời nắng có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đáng chú ý, một số vật dụng để trong xe có thể hút ánh nắng mặt trời và tạo ra tia lửa dễ gây cháy nổ.

Khi đỗ xe ngoài trời nắng, một trong những vật dụng chủ xe không nên để trong xe như cục sạc dự phòng cho các thiết bị di động, các loại bình xịt cồn thậm chí là chai nước suối trên mặt táp lô, hay các loại điện thoại di động…

Trong đó, phần lớn các thiết bị sạc dự phòng đều sử dụng pin lithium-ion. Loại pin này có chứa thành phần chất lỏng nhạy cảm với các phản ứng hóa học. Nếu để cục sạc dự phòng trong môi trường nhiệt độ cao như khoang nội thất ô tô đỗ dưới trời nắng nóng trong một thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ đoản mạch dẫn đến cháy nổ.



Chủ xe cần lưu ý một số vật dụng không được để trong xe khi đỗ ngoài trời nắng nóng.

Bên cạnh đó, để thuận tiện nhiều người cũng có thói quen để những chai xịt vệ sinh, xịt khử mùi, chai nước suối bên trong xe, đặc biệt là mặt táp lô xe. Các chai xịt này đều được nén khí kết hợp van điều áp, vì vậy khi để trong khoang nội thất ô tô đỗ giữ trời nắng nóng, nhiệt độ tăng cao có thể khiến áp suất bên trong các bình xịt tăng và dẫn tới nguy cơ phát nổ.

Thứ ba, các loại điện thoại di động và các thiết bị có pin cũng là một trong những mối nguy hại khi đỗ xe dưới trời nắng nóng. Khi đó tác động nhiệt độ trong khoang nội thất có thể làm pin trong điện thoại di động, máy ảnh biến dạng, phản ứng dẫn đến cháy nổ.

Hay một vật dụng khác như bật lửa, nhiều người dùng ô tô có thói quen hút thuốc thường mang theo bật lửa bên mình. Đây là vậy dụng rất đễ cháy nổ khi để quên trong khoang nội thất ô tô giữa thời tiết nắng nóng.



Xạc dự phòng không nên để trong xe đỗ ngoài trời nắng nóng.

Ngoài ra, một vật dụng tưởng chừng như không ảnh hưởng gì nhưng lại cũng là một trong những đồ dùng không nên để trong xe khi xe đỗ ngoài trời nắng đó chính là sáp thơm, dung dịch khử mùi nội thất. Các đồ dùng này để trong xe hay cắm vào cửa gió điều hoà dưới tác động của nhiệt độ tăng cao trong khoang nội thất ô tô có thể bị biến dạng, nóng chảy… làm bẩn các chi tiết nội thất. Thậm chí nếu để lâu sẽ hình thành nên những vết ố vàng rất khó làm sạch.